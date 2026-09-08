Candidato a Governador do Rio, William Siri, e a jornalista Mariana Procopio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Candidato a Governador do Rio, William Siri, e a jornalista Mariana Procopio Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 08/09/2026 20:28 | Atualizado 08/09/2026 21:16

Rio - Candidatos ao Governo do Rio nas eleições de 2026 passaram por sabatinas e entrevistas ao longo desta terça-feira (8). Além de focarem em propostas, as agendes das campanhas focaram no tema da segurança pública e avaliaram a situação atual do Estado.

William Siri e Coronel Busnello participam de sabatina realizada pelo O Dia

William Siri (PSOL) abriu a programação da série de sabatinas realizadas pelo O DIA e promovidas pela Fecomércio. Durante a entrevista, ele destacou a necessidade de investimentos em inteligência e investigação para combater o crime no Rio.

"Em 2025, foram investidos apenas 0,01% em investigação e inteligência. Negligenciam justamente para não ter investigação. Há também um déficit de 15 mil policiais militares. Na Polícia Civil, há um déficit de cerca de 8 mil agentes. Nós vamos abrir novos concursos e colocar policiais nas ruas", ressaltou o candidato, que ainda fez panfletagem em frente à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Logo em seguida, Coronel Busnello (Missão) subiu ao palco para responder às perguntas feitas pelas jornalistas Mariana Procópio e Aline Pacheco. A segurança pública foi o tema mais explorado durante a entrevista. Busnello afirmou que pretende adotar uma política de "tolerância zero" contra organizações criminosas e prometeu ampliar a presença do Estado em comunidades dominadas por facções.

O cidadão precisa ser libertado do domínio do tráfico. Nós vamos atingir essas organizações na parte financeira e ocupar essas áreas de forma permanente, levando serviços públicos e a presença efetiva do Estado", afirmou.

Eduardo Paes visita ginásio educacional na Rocinha

O candidato ao governo do estado Eduardo Paes (PSD) visitou o Ginásio Educacional Tecnológico (GET) Luiz Paulo Horta, na Rocinha, na Zona Sul, e afirmou que vai implementar o modelo de ensino nas escolas fluminenses. O espaço oferece aprendizados relacionados a inteligência artificial, impressoras 3D, cortadoras a laser, óculos de projeção, kits de robótica e máquinas de costura.



“A ideia é levar esse conceito dos GETs, com muita ciência, tecnologia e matemática, para todas as escolas do Rio de Janeiro. Óbvio que iremos introduzir esse modelo aos poucos. Na cidade do Rio já chegamos a cerca de um terço das escolas e estamos avançando. Então, já mostramos na Prefeitura do Rio que é possível fazer essa transformação e fizemos em uma rede que é maior do que a rede estadual”, pontuou Paes.



Douglas Ruas promove encontro com PMs e bombeiros



Douglas Ruas (PL) se reuniu com policiais militares, bombeiros e pensionistas no Centro do Rio acompanhado da candidata a vice, Fernanda Louback. Ele destacou propostas voltadas aos servidores, como extinguir a diferença salarial para agentes inativos e a convocação de candidatos já aprovados nos concursos das forças de segurança.



“Vou corrigir uma grave distorção que foi promovida há algum tempo em relação à remuneração dos inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. É inadmissível que o estado possa tratar de diferentes maneiras servidores públicos com o mesmo tempo de serviço, que alcançaram a mesma patente, e que, simplesmente pelo fato de terem passado à inatividade em data diferente, tenham uma remuneração menor. É uma covardia. Nós sabemos da questão fiscal do Estado do Rio de Janeiro; ninguém está aqui para dizer que existe um mar de rosas pela frente, sabemos do desafio que estamos nos colocando para enfrentar”, comentou.



Garotinho passou por sabatinas e entrevista a podcast



O candidato Anthony Garotinho (Republicanos) participou da sabatina promovida pelo SBT Rio e SBT News, na sede da emissora. Em seguida, foi à Casa Firjan, em Botafogo, para o evento Sabatina Pela Educação 2026, realizado pelo Todos Pela Educação em parceria com o Movimento EducAçãoRio e FIRJAN. Por fim, encerrou o dia com uma entrevista no podcast “Fala, Glauber”.



Garotinho apresentou propostas focadas em segurança pública, revisão de privatizações e combate à corrupção. Além disso, reforçou compromissos para reestruturar os serviços públicos fluminenses.



André Marinho se encontra com o governador em exercício, Ricardo Couto



O governador em exercício do Rio e presidente do TJRJ, Ricardo Couto, recebeu André Marinho (Novo), candidato ao Governo do Estado, para uma conversa sobre os rumos do Rio.



No encontro, foram discutidos o atual cenário fluminense, as medidas de reorganização em curso e o fortalecimento dos mecanismos de integridade e de combate à corrupção. Marinho agradeceu a Couto pela deferência e pela troca franca sobre os desafios e o futuro do Estado.



Cyro Garcia participa de entrevistas



Cyro Garcia, candidato do PSTU, participou de três entrevistas ao longo do dia para apresentar propostas e debater a situação do estado. No Morro dos Prazeres, ele conversou com o projeto social PZR Fábrica de Talentos, voltado à produção audiovisual.

Juliete Pantoja

A O DIA, a assessoria de Juliete Pantoja (UP) informou que a candidata não teve agenda pública nesta segunda.