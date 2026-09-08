Candidato a Governador do Rio, William Siri, e a jornalista Mariana Procopio Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
“A ideia é levar esse conceito dos GETs, com muita ciência, tecnologia e matemática, para todas as escolas do Rio de Janeiro. Óbvio que iremos introduzir esse modelo aos poucos. Na cidade do Rio já chegamos a cerca de um terço das escolas e estamos avançando. Então, já mostramos na Prefeitura do Rio que é possível fazer essa transformação e fizemos em uma rede que é maior do que a rede estadual”, pontuou Paes.
Douglas Ruas promove encontro com PMs e bombeiros
Douglas Ruas (PL) se reuniu com policiais militares, bombeiros e pensionistas no Centro do Rio acompanhado da candidata a vice, Fernanda Louback. Ele destacou propostas voltadas aos servidores, como extinguir a diferença salarial para agentes inativos e a convocação de candidatos já aprovados nos concursos das forças de segurança.
“Vou corrigir uma grave distorção que foi promovida há algum tempo em relação à remuneração dos inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. É inadmissível que o estado possa tratar de diferentes maneiras servidores públicos com o mesmo tempo de serviço, que alcançaram a mesma patente, e que, simplesmente pelo fato de terem passado à inatividade em data diferente, tenham uma remuneração menor. É uma covardia. Nós sabemos da questão fiscal do Estado do Rio de Janeiro; ninguém está aqui para dizer que existe um mar de rosas pela frente, sabemos do desafio que estamos nos colocando para enfrentar”, comentou.
Garotinho passou por sabatinas e entrevista a podcast
O candidato Anthony Garotinho (Republicanos) participou da sabatina promovida pelo SBT Rio e SBT News, na sede da emissora. Em seguida, foi à Casa Firjan, em Botafogo, para o evento Sabatina Pela Educação 2026, realizado pelo Todos Pela Educação em parceria com o Movimento EducAçãoRio e FIRJAN. Por fim, encerrou o dia com uma entrevista no podcast “Fala, Glauber”.
Garotinho apresentou propostas focadas em segurança pública, revisão de privatizações e combate à corrupção. Além disso, reforçou compromissos para reestruturar os serviços públicos fluminenses.
André Marinho se encontra com o governador em exercício, Ricardo Couto
O governador em exercício do Rio e presidente do TJRJ, Ricardo Couto, recebeu André Marinho (Novo), candidato ao Governo do Estado, para uma conversa sobre os rumos do Rio.
No encontro, foram discutidos o atual cenário fluminense, as medidas de reorganização em curso e o fortalecimento dos mecanismos de integridade e de combate à corrupção. Marinho agradeceu a Couto pela deferência e pela troca franca sobre os desafios e o futuro do Estado.
Cyro Garcia participa de entrevistas
Cyro Garcia, candidato do PSTU, participou de três entrevistas ao longo do dia para apresentar propostas e debater a situação do estado. No Morro dos Prazeres, ele conversou com o projeto social PZR Fábrica de Talentos, voltado à produção audiovisual.
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