Decisão sobre a tarifa faz parte de um processo mais amplo de modernização do contrato de concessão - Divulgação / Comunicação ANTT

Decisão sobre a tarifa faz parte de um processo mais amplo de modernização do contrato de concessãoDivulgação / Comunicação ANTT

Publicado 08/09/2026 15:04 | Atualizado 08/09/2026 15:08

Rio - As cinco praças de pedágio da BR-101, no trecho administrado pela Arteris Fluminense, terão as tarifas reajustadas a partir da zero hora do desta quarta-feira (9). O aumento foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A nova tarifa básica para automóveis, caminhonetes e furgões passa a ser de R$ 10,80.

As praças estão localizadas em Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Casimiro de Abreu, Rio Bonito e São Gonçalo. "O reajuste aprovado pela ANTT reúne os componentes econômicos previstos no contrato de concessão repactuado. Um deles é a atualização da tarifa pela inflação. O Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) foi fixado em 1,17659, correspondente a uma variação positiva de 4,97%, calculada com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre maio de 2025 e julho de 2026", afirmou a ANTT em nota.

Novo contrato prevê R$ 6 bilhões em investimentos

A decisão sobre a tarifa faz parte de um processo mais amplo de modernização do contrato de concessão, conduzido pela ANTT. A repactuação prevê um novo ciclo de investimentos em obras, manutenção, operação e melhorias na BR-101/RJ.

Segundo a agência, estão previstos R$ 6,062 bilhões em investimentos de capital (CAPEX), considerando a data-base de março de 2023.

Entre as principais intervenções previstas estão:



- 49,55 quilômetros de duplicações;

- 81,708 quilômetros de multivias;

- 52,6 quilômetros de faixas adicionais;

- Recuperação e sinalização de trechos que apresentarem desempenho inferior aos parâmetros estabelecidos;

- Contorno de Campos, com elaboração do projeto executivo e providências para o licenciamento ambiental;

melhorias na conexão entre a BR-493 e a BR-101/RJ, em articulação com a concessão da EcoRioMinas;

- Incorporação de trechos viários em Campos dos Goytacazes, com o objetivo de ampliar a capacidade da BR-101/RJ;

- Implantação das estruturas e dos serviços previstos no Programa de Exploração da Rodovia (PER).