Primeiro fim de semana do Rock in Rio foi marcado por chuva - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Primeiro fim de semana do Rock in Rio foi marcado por chuvaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/09/2026 11:41

Rio - O município do Rio retornou ao Estágio 1, às 6h30 desta terça-feira (8), após o fim da operação especial para o primeiro fim de semana do Rock in Rio e a redução dos núcleos de chuva que atuaram na cidade durante o feriadão de 7 de setembro. O tempo, porém, permanece instável segundo o Sistema Alerta Rio.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), as vias no entorno do Parque Olímpico , onde aconteceu o festival, na Zona Sudoeste, estão totalmente liberadas ao trânsito de veículos. O Rio havia entrado em Estágio 2 de atenção ao meio-dia da última sexta-feira (4) devido aos impactos causados pelo evento.

O Estágio 1 é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interferem de forma significativa na rotina da população.

Tempo permanece instável

Nesta terça-feira, o tempo na cidade do Rio continua sendo influenciado pela atuação de ventos úmidos do oceano. Ao longo do dia, o céu irá variar entre encoberto a nublado e há previsão de chuva fraca isolada durante a manhã e o início da tarde. As temperaturas entram em elevação com mínima prevista de 14°C e máxima prevista de 25°C.

Para os próximos dias, áreas de instabilidade continuarão a influenciar o tempo, com céu nublado e previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite desta quarta-feira (9). A temperatura entrará em elevação, com máxima de 31°C e mínima de 16°C.

A quinta-feira (10) permanece com a mesma previsão. São esperadas pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite, com temperaturas estáveis. A máxima deve ser de 33°C, enquanto a mínima, 18°C.

Na sexta-feira (11), primeiro dia do segundo fim de semana do Rock in Rio, o céu continuará nublado, com pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite. As temperaturas variam entre 31°C de máxima e 18°C de mínima.

O tempo no sábado (12) será influenciado por áreas de instabilidade associadas à formação e rápido deslocamento de uma frente fria em alto mar. O céu estará nublado a encoberto com previsão de pancadas de chuva na madrugada e manhã, passando a chuva fraca ocasionalmente moderada a partir da tarde. A temperatura máxima deve ser de 32°C e a mínima 16°C.