Primeiro fim de semana do Rock in Rio foi marcado por chuvaReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Rio retorna ao Estágio 1 após primeiro fim de semana do Rock in Rio
Núcleos de chuva que atuavam na cidade também reduziram; tempo, porém, deve permanecer instável ao longo da semana do carioca
Candidatos passam por sabatinas e focam em segurança pública
William Siri e Coronel Busnello estiveram na sabatina realizada pelo O Dia, enquanto Douglas Ruas conversa com PMs e bombeiros
Quaest: Paes tem 39% nas intenções de voto ao governo do RJ; Ruas, 18%
A pesquisa realizou 1.302 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 4 e 7 de setembro
Jovem de 18 anos é baleada na cabeça após encontro em Rio das Pedras
Maria Heloísa foi socorrida por um motorista de aplicativo e está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar
Veja os destaques das sabatinas com William Siri e Coronel Busnello
Os dois candidatos ao Governo do Rio responderam a perguntas sobre segurança pública, saúde, educação e outros
Mexicanos são presos por venderem celulares furtados no Rock in Rio
Suspeitos foram encontrados com seis aparelhos de vítimas em um hotel no Centro. Os materiais eram comercializados na região da Uruguaiana
Coronel Busnello detalha plano de governo em sabatina de O Dia e Fecomércio RJ
Candidato do Missão falou sobre segurança pública, mobilidade, turismo, educação, saúde e desenvolvimento econômico
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