Ampolas estavam na bagagem do passageiro, de 27 anos - Divulgação / PF

Ampolas estavam na bagagem do passageiro, de 27 anosDivulgação / PF

Publicado 08/09/2026 12:46

Rio - Um homem que transportava remédios para emagrecimento comprados no Paraguai foi preso em flagrante pela Polícia Federal. Os agentes localizaram o passageiro quando ele desembarcou no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte, na noite desta segunda-feira (7).

Segundo a corporação, o homem, de 27 anos, estava em um voo proveniente de Foz do Iguaçu, no Paraná, e aguardava para conexão para Vitória, no Espírito Santo. Durante a fiscalização de rotina, os agentes localizaram 56 ampolas de Tirzepatida na bagagem despachada pelo passageiro.

De acordo com a Polícia Federal, ele não possuía a documentação exigida para a importação regular do medicamento, motivo pelo qual foi preso em flagrante.

Os agentes conduziram o passageiro à Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN). Ele responderá pelo crime de importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente