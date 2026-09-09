Publicado 09/09/2026 00:00

Focus ajusta o IPCA de 2026 de 5,01% para 5%, acima do teto de 4,5%. A Selic segue em 14%, com projeção de 13,75% no fim do ano. Um quarto de ponto em quatro meses: o ciclo de queda existe na planilha, ainda não no orçamento doméstico. Juro real de dois dígitos com PIB projetado em 1,93% descreve uma economia que paga caro para crescer pouco.



Sabatina de O Dia e Fecomércio RJ abre a corrida ao governo do Rio: os candidatos responderam a jornalistas E não a adversários. O formato troca o reflexo pela proposta. Resta saber se o eleitor premia uma hora de argumento ou trinta segundos de corte.