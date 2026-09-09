X do Nuno
Economia paga caro para crescer pouco
Quaest: Benedita e Crivella lideram disputa pelo Senado no Rio
A pesquisa ouviu 1.302 pessoas de 16 anos ou mais entre sexta-feira (4) e segunda-feira (7)
Candidatos passam por sabatinas e focam em segurança pública
William Siri e Coronel Busnello estiveram na sabatina realizada pelo O Dia, enquanto Douglas Ruas conversa com PMs e bombeiros
Quaest: Paes tem 39% nas intenções de voto ao governo do RJ; Ruas, 18%
A pesquisa realizou 1.302 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 4 e 7 de setembro
Jovem de 18 anos é baleada na cabeça após encontro em Rio das Pedras
Maria Heloísa foi socorrida por um motorista de aplicativo e está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar
Veja os destaques das sabatinas com William Siri e Coronel Busnello
Os dois candidatos ao Governo do Rio responderam a perguntas sobre segurança pública, saúde, educação e outros
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