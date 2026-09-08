Coronel Busnello, do Missão, participa da sabatina promovida por O Dia e FecomércioCarlos Elias Junior / Agência O Dia
O Dia e Fecomércio RJ: Confira sabatina com candidato Coronel Busnello
Filiado ao Missão, ex-subcomandante do Bope é o segundo a participar da série de entrevistas. Iniciativa conta com a parceria institucional da Firjan e da ACRJ
William Siri apresenta propostas em sabatina promovida pelo O Dia e Fecomércio
Candidato ao governo do estado falou sobre segurança pública, ampliação da malha ferroviária, tarifa zero e entre outros
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Passageiro, que havia trazido os medicamentos do Paraguai, aguardava conexão para o Espírito Santo quando foi abordado pelos agentes
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Homens foram localizados ao chegarem em São Paulo, na noite desta segunda-feira (7), após embarcar em um ônibus na capital fluminense
PM faz operação contra roubos nos complexos do Chapadão e da Pedreira
Ação busca recuperar veículos, localizar materiais ilícitos e remover estruturas que bloqueiam vias da comunidade
Rio retorna ao Estágio 1 após primeiro fim de semana do Rock in Rio
Núcleos de chuva que atuavam na cidade também reduziram; tempo, porém, deve permanecer instável ao longo da semana do carioca
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