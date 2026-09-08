Coronel Busnello, do Missão, participa da sabatina promovida por O Dia e Fecomércio - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Coronel Busnello, do Missão, participa da sabatina promovida por O Dia e FecomércioCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 08/09/2026 14:12 | Atualizado 08/09/2026 14:44

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