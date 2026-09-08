Bruno Carlos Gama da Silva, suspeito de cometer o crime, foi levado para a 166ª DP (Angra dos Reis) - Reprodução

Bruno Carlos Gama da Silva, suspeito de cometer o crime, foi levado para a 166ª DP (Angra dos Reis)Reprodução

Publicado 08/09/2026 11:16

Rio - Um suspeito de matar um homem a facadas em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, foi preso nesta segunda-feira (7). Segundo as investigações, o crime aconteceu por causa de uma dívida de R$ 20.

De acordo com a Polícia Civil, Bruno Carlos Gama da Silva, de 39 anos, perseguiu Leandro de Oliveira da Silva, 32, por ruas do bairro Areal, no último domingo (6). O suspeito conseguiu alcançar a vítima e dar golpes em suas costas usando uma faca.

A corporação informou que o ataque ocorreu por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa para Leandro, que foi surpreendido pelo agressor enquanto corria em fuga. Conforme as apurações da 166ª DP (Angra dos Reis), a motivação está vinculada a uma desavença, decorrente de uma dívida relacionada ao consumo de drogas, no valor de R$ 20.

Ainda segundo a Civil, o suspeito fugiu após o crime. Durante a fuga, na madrugada desta segunda, Bruno teria esfaqueado um homem, de 52 anos, o atingindo no pescoço. A vítima foi socorrida e encaminhada à uma unidade de saúde da região.

A 166ª DP apurou que a tentativa de homicídio teve o objetivo de assegurar a impunidade em relação ao assassinato cometido horas antes.

Posteriormente, o suspeito seguiu para Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde foi encontrado e preso. A ação contou com apoio de agentes do 33º BPM (Angra) e da polícia mineira. As equipes apreenderam as facas utilizadas nos crimes.

Em sua defesa, Bruno alegou ter atacado Leandro porque ele estaria armado e teria lhe mostrado parte da arma na cintura. A investigação descartou a tese, pois não encontrou armamento com o homem ou no local.

A reportagem ainda não localizou a defesa do suspeito. O espaço está aberto para manifestação.