Operações foram encerradas sem saldo operacional, segundo a PM - Divulgação / PMERJ

Operações foram encerradas sem saldo operacional, segundo a PMDivulgação / PMERJ

Publicado 08/09/2026 11:55

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta terça-feira (8), duas operações nas comunidades do Chapadão e da Pedreira , ambas na Zona Norte. As ações foram coordenadas pelo 41º BPM (Irajá). O policiamento segue reforçado na região.

De acordo com a PM, ambas as ações tiveram o objetivo de reprimir roubos de cargas e de veículos, recuperar veículos roubados ou clonados, localizar materiais ilícitos e indivíduos envolvidos em atividades criminosas, além de retirar barricadas instaladas em vias públicas que prejudicam o direito de ir e vir da população. As operações foram encerradas sem saldo operacional, segundo a corporação.

Procuradas, as secretarias estadual e municipal de Saúde e as secretarias municipal e estadual de Educação informaram que as unidades da região funcionam normalmente, sem alterações no atendimento.