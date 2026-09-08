Rio - Dois homens foram presos ao chegarem em São Paulo, na noite desta segunda-feira (7), após embarcarem em um ônibus na capital fluminense. Com eles, os agentes encontraram seis celulares que haviam sido furtados durante o Rock in Rio. Os agentes também conduziram outro suspeito e uma mulher.
Os criminosos, que não tiveram a identidade divulgada, são apontados como integrantes de um grupo especializado em furtos de aparelhos durante grandes eventos. A ação ocorreu de maneira integrada entre as polícias Civil e Militar do Rio e forças de segurança de São Paulo.
A partir do cruzamento de informações e do uso de tecnologia de reconhecimento facial, os agentes conseguiram identificar o deslocamento dos dois. As forças de segurança de São Paulo interceptaram o ônibus. Em seguida, localizaram as vítimas, que reconheceram os aparelhos recuperados. As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo.
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