Equipe encontrou o celular e o relógio da vítima com um dos suspeitos - Divulgação / Força Municipal

Equipe encontrou o celular e o relógio da vítima com um dos suspeitosDivulgação / Força Municipal

Publicado 02/09/2026 08:36

Rio - Agentes da Força Municipal prenderam, nesta terça-feira (1º), seis pessoas, sendo dois adultos e quatro adolescentes, por envolvimento em um roubo na Rua General Góis Monteiro, em Botafogo, na Zona Sul

A vítima procurou a equipe e relatou ter sido roubada em uma passagem subterrânea na Rua Lauro Sodré, além de informar as características dos autores. Os agentes iniciaram as buscas e localizaram o grupo pouco mais à frente. Um dos envolvidos acabou capturado por policiais do 2º BPM (Botafogo).

Durante a abordagem, a vítima reconheceu os envolvidos como responsáveis pelo crime. Com um dos suspeitos, a equipe encontrou o celular e o relógio da vítima. Uma aliança, também levada durante o roubo, continua desaparecida. Com o grupo, a equipe também apreendeu outros seis aparelhos celulares.

Os envolvidos e a vítima seguiram para a 10ª DP (Botafogo), onde o caso foi registrado.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas não recebeu retorno até o momento. O espaço segue aberto para esclarecimentos.