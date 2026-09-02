Milton Soldani Afonso, fundador da Golden CrossDivulgação

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Leonardo Brito
Rio - Morreu nesta quarta-feira (2), aos 103 anos, o empresário e filantropo Milton Soldani Afonso, fundador da empresa Golden Cross e um dos principais apoiadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Ele estava internado havia cerca de uma semana em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.
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Natural de Nova Lima, em Minas Gerais, Milton nasceu em 12 de dezembro de 1921 e teve uma trajetória marcada pelo empreendedorismo. Ainda criança, ajudava no sustento da família vendendo doces e, mais tarde, passou a comercializar livros da Casa Publicadora Brasileira. Aos 13 anos, mudou-se para São Paulo para estudar no então Colégio Adventista Brasileiro.

Formado em Direito, tornou-se um dos pioneiros do setor de assistência médica privada no país. Em 1971, fundou a Golden Cross, empresa que se consolidou como uma das maiores operadoras de saúde da América do Sul na década de 1980.

Além da atuação empresarial, Milton ficou conhecido pelo apoio a projetos educacionais, sociais e religiosos. Ao longo de décadas, financiou bolsas de estudo, colaborou com instituições de ensino e direcionou recursos para iniciativas voltadas à assistência social e evangelização.

Seu nome também se tornou referência na comunicação adventista. A partir dos anos 1990, contribuiu para a aquisição de emissoras de rádio e para a expansão dos veículos de comunicação ligados à Igreja Adventista. Em 1996, doou um imóvel em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, que deu origem a estruturas utilizadas pelo Sistema Adventista de Comunicação, posteriormente transformado na Rede Novo Tempo de Comunicação.

Ele também colaborou para a formação do acervo do Museu de Arqueologia Bíblica do Centro Universitário Adventista de São Paulo, com a doação de moedas históricas, livros e exemplares raros da Bíblia.

Milton Soldani Afonso deixa filhos, netos e bisnetos. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento não haviam sido divulgadas pela família.