Milton Soldani Afonso, fundador da Golden CrossDivulgação
Natural de Nova Lima, em Minas Gerais, Milton nasceu em 12 de dezembro de 1921 e teve uma trajetória marcada pelo empreendedorismo. Ainda criança, ajudava no sustento da família vendendo doces e, mais tarde, passou a comercializar livros da Casa Publicadora Brasileira. Aos 13 anos, mudou-se para São Paulo para estudar no então Colégio Adventista Brasileiro.
Formado em Direito, tornou-se um dos pioneiros do setor de assistência médica privada no país. Em 1971, fundou a Golden Cross, empresa que se consolidou como uma das maiores operadoras de saúde da América do Sul na década de 1980.
Além da atuação empresarial, Milton ficou conhecido pelo apoio a projetos educacionais, sociais e religiosos. Ao longo de décadas, financiou bolsas de estudo, colaborou com instituições de ensino e direcionou recursos para iniciativas voltadas à assistência social e evangelização.
Seu nome também se tornou referência na comunicação adventista. A partir dos anos 1990, contribuiu para a aquisição de emissoras de rádio e para a expansão dos veículos de comunicação ligados à Igreja Adventista. Em 1996, doou um imóvel em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, que deu origem a estruturas utilizadas pelo Sistema Adventista de Comunicação, posteriormente transformado na Rede Novo Tempo de Comunicação.
Ele também colaborou para a formação do acervo do Museu de Arqueologia Bíblica do Centro Universitário Adventista de São Paulo, com a doação de moedas históricas, livros e exemplares raros da Bíblia.
Milton Soldani Afonso deixa filhos, netos e bisnetos. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento não haviam sido divulgadas pela família.
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