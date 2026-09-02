Candidatos ao Governo do Rio cumprem agenda nesta quarta-feira (2) - Divulgação

Candidatos ao Governo do Rio cumprem agenda nesta quarta-feira (2)Divulgação

Publicado 02/09/2026 19:05 | Atualizado 02/09/2026 19:10

Rio - Prevenção a enchentes e deslizamentos e uma atuação mais firme das agências reguladoras para melhorar os serviços prestados pelas concessionárias de água, luz e gás estiveram entre os assuntos abordados pelos candidatos ao Governo do Rio durante as agendas desta quarta-feira (2).

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Em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, Eduardo Paes prometeu aos eleitores que, caso seja eleito, vai construir cinco Centros de Operações para monitorar catástrofes naturais e prevenir enchentes e deslizamentos em todo o estado. O candidato do PSD conversou com moradores do bairro Alto da Serra, um dos mais atingidos pelos temporais, e disse que os novos equipamentos serão semelhantes ao Centro de Operações do Rio de Janeiro (COR), criado em 2010, na Cidade Nova, na capital fluminense.



Paes também conversou com moradores e apresentou seu plano de obras de infraestrutura para combater enxurradas e deslizamentos de encostas nos municípios, principalmente na Região Serrana, na Costa Verde e na Baixada Fluminense.



"Vamos construir cinco Centros de Operações espalhados pelo estado. Um na Região Serrana, para que a gente esteja permanentemente monitorando o risco, treinando a comunidade, com sirenes e radares próprios. Precisamos monitorar constantemente, observar e agir. E também é muito importante fazer os investimentos em contenção de encostas e canais extravasores, para escoar e controlar o excesso de água das chuvas", disse.



Já Douglas Ruas, candidato do PL, se reuniu nesta quarta-feira com representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), empresários e comerciantes do setor de alimentação para debater medidas de estímulo à atividade econômica.



Entre as propostas apresentadas para fortalecer o segmento, Ruas destacou a melhoria da segurança pública, o programa Estrada Boa, voltado à recuperação e melhoria das rodovias estaduais, e a qualificação profissional. O candidato também defendeu uma atuação mais efetiva das agências reguladoras na fiscalização dos contratos das concessionárias de gás, água e energia, para garantir a qualidade dos serviços e o cumprimento das obrigações previstas nos contratos.



"O papel do Estado é fazer com que as agências reguladoras cumpram seu papel e não sirvam de enfeite. Vamos fazer com que as concessionárias de gás, água e energia exerçam a sua função da maneira correta. A gente escuta empresário com a operação montada, mas que a luz não chegou, ou com problema de queda de energia, o que prejudica o trabalho", afirmou Ruas.



Ruas também defendeu o reforço da segurança pública como forma de estimular os setores de bares, restaurantes e lazer. Como parte da proposta, o candidato pretende, se eleito, convocar todos os aprovados no concurso da Polícia Militar, com a meta de alcançar um efetivo de 60 mil agentes.



A candidata da UP, Juliete Pantoja, esteve na Cidade Universitária, na Zona Norte, em agenda ao lado da candidata à Presidência pelo partido, Samara Martins. Na atividade, elas apresentaram propostas para as áreas de saúde e educação superior. Juliete defendeu a obrigatoriedade de que políticos utilizem o SUS e a educação pública, além da recomposição do orçamento da educação federal.



O candidato do PSOL, William Siri, iniciou o dia com uma visita ao assentamento 15 de Abril, em Campos dos Goytacazes. Em seguida, também em Campos, realizou uma panfletagem com Monica Benicio na rodoviária. Depois, foi ao Instituto Federal Fluminense, onde conversou com alunos e professores.



Cyro Garcia, do PSTU, realizou uma panfletagem na Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus Gragoatá, em Niterói, no fim da tarde. André Marinho (Novo) fez uma panfletagem na Praça Saens Peña, na Zona Norte. Anthony Garotinho (Republicanos) cumpriu agenda durante a tarde em Friburgo, na Região Serrana.