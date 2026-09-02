Julio Cesar Pestana foi preso por policiais da Desarme após tentar matar um homem a facadas - Divulgação PCRJ

Julio Cesar Pestana foi preso por policiais da Desarme após tentar matar um homem a facadasDivulgação PCRJ

Publicado 02/09/2026 17:07

Rio - Um homem foragido da Justiça por tentativa de homicídio qualificado foi preso por agentes da Polícia Civil, nesta quarta-feira (2) , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Julio Cesar Pestana é suspeito de esfaquear uma pessoa após uma discussão em um bar do município.

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Segundo a corporação, o crime ocorreu em junho deste ano. A vítima estava no estabelecimento quando o agressor se aproximou, deu-lhe um chute e, em seguida, passou a desferir o ataque. Os golpes atingiram o rosto, as mãos, a cabeça e as costas do homem, que desmaiou durante a ação.



O ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. No decorrer da apuração, testemunhas relataram que Julio Cesar já havia ameaçado a vítima cerca de um mês antes da tentativa de homicídio.



Imagens do circuito de segurança do bar ajudaram os agentes a identificar o suspeito como autor do ataque.



De acordo com a Polícia Civil, Julio conta com anotações criminais por tentativa de roubo e por violência doméstica. Em um dos episódios anteriores, ele agrediu a própria companheira após uma discussão por ciúmes. Na ocasião, a mulher relatou que o comportamento violento era recorrente.



Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em cumprimento a um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio qualificado. Ele não ofereceu resistência e já se encontra à disposição da Justiça. Segundo a corporação, o crime ocorreu em junho deste ano. A vítima estava no estabelecimento quando o agressor se aproximou, deu-lhe um chute e, em seguida, passou a desferir o ataque. Os golpes atingiram o rosto, as mãos, a cabeça e as costas do homem, que desmaiou durante a ação.O ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. No decorrer da apuração, testemunhas relataram que Julio Cesar já havia ameaçado a vítima cerca de um mês antes da tentativa de homicídio.Imagens do circuito de segurança do bar ajudaram os agentes a identificar o suspeito como autor do ataque.De acordo com a Polícia Civil, Julio conta com anotações criminais por tentativa de roubo e por violência doméstica. Em um dos episódios anteriores, ele agrediu a própria companheira após uma discussão por ciúmes. Na ocasião, a mulher relatou que o comportamento violento era recorrente.Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em cumprimento a um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio qualificado. Ele não ofereceu resistência e já se encontra à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Julio Cesar. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral