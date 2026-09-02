Julio Cesar Pestana foi preso por policiais da Desarme após tentar matar um homem a facadasDivulgação PCRJ
Segundo a corporação, o crime ocorreu em junho deste ano. A vítima estava no estabelecimento quando o agressor se aproximou, deu-lhe um chute e, em seguida, passou a desferir o ataque. Os golpes atingiram o rosto, as mãos, a cabeça e as costas do homem, que desmaiou durante a ação.
O ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. No decorrer da apuração, testemunhas relataram que Julio Cesar já havia ameaçado a vítima cerca de um mês antes da tentativa de homicídio.
Imagens do circuito de segurança do bar ajudaram os agentes a identificar o suspeito como autor do ataque.
De acordo com a Polícia Civil, Julio conta com anotações criminais por tentativa de roubo e por violência doméstica. Em um dos episódios anteriores, ele agrediu a própria companheira após uma discussão por ciúmes. Na ocasião, a mulher relatou que o comportamento violento era recorrente.
Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em cumprimento a um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio qualificado. Ele não ofereceu resistência e já se encontra à disposição da Justiça.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.