Duas pistolas, quatro rádios transmissores e grande quantidade de drogas foram apreendidos Divulgação PMRJ
As primeiras abordagens aconteceram na Comunidade da Igrejinha, onde três homens foram detidos. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, três rádios transmissores e material entorpecente.
Em seguida, outros três homens também foram detidos. Com um deles, os agentes encontraram uma pistola, um rádio transmissor e material entorpecente.
Ao todo, foram apreendidas duas pistolas, quatro rádios transmissores e grande quantidade de drogas durante a ação. A operação foi realizada por policiais do 21º BPM (São João de Meriti), com o objetivo de desarticular pontos de venda de drogas na região.
A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti), onde o caso foi registrado.
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