Duas pistolas, quatro rádios transmissores e grande quantidade de drogas foram apreendidos - Divulgação PMRJ

Duas pistolas, quatro rádios transmissores e grande quantidade de drogas foram apreendidos Divulgação PMRJ

Publicado 02/09/2026 18:55





As primeiras abordagens aconteceram na Comunidade da Igrejinha, onde três homens foram detidos. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, três rádios transmissores e material entorpecente.



Em seguida, outros três homens também foram detidos. Com um deles, os agentes encontraram uma pistola, um rádio transmissor e material entorpecente.



Ao todo, foram apreendidas duas pistolas, quatro rádios transmissores e grande quantidade de drogas durante a ação. A operação foi realizada por policiais do 21º BPM (São João de Meriti), com o objetivo de desarticular pontos de venda de drogas na região.



A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti), onde o caso foi registrado.

Rio - Seis homens foram presos, nesta quarta-feira (2°), em flagrante durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ação aconteceu no Complexo da Igrejinha e no Morro do Gonçalves.As primeiras abordagens aconteceram na Comunidade da Igrejinha, onde três homens foram detidos. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, três rádios transmissores e material entorpecente.Em seguida, outros três homens também foram detidos. Com um deles, os agentes encontraram uma pistola, um rádio transmissor e material entorpecente.Ao todo, foram apreendidas duas pistolas, quatro rádios transmissores e grande quantidade de drogas durante a ação. A operação foi realizada por policiais do 21º BPM (São João de Meriti), com o objetivo de desarticular pontos de venda de drogas na região.A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti), onde o caso foi registrado.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos homens. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral