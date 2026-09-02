Lucas de Oliveira Eduardo, de 29 anos, foi preso em Itaperuna - Divulgação/Polícia Civil

Lucas de Oliveira Eduardo, de 29 anos, foi preso em ItaperunaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 02/09/2026 17:05



Rio - As polícias civis do Rio e do Rio Grande do Sul descobriram que Lucas de Oliveira Eduardo, de 29 anos, apontado como falso técnico que aplicava golpes em jogadores de futebol que atuam na Série A, já se passou por Dorival Júnior, do São Paulo, e pelo atual comandante do Grêmio, o português Luís Castro. Ainda de acordo com as investigações, o detido já foi jogador das categorias de base do Grêmio, o que facilitava o contato com as vítimas.

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Um dos atletas que atua no Grêmio chegou a transferir R$ 22 mil para o golpista. Em seguida, o criminoso tentou obter uma quantia ainda maior. Ele afirmou que outro jogador, que estaria fora do Brasil, também pretendia participar da ação, com a doação de 600 cestas, avaliadas em R$ 50 mil. Para isso, pediu que a primeira vítima adiantasse o valor. A transferência não foi realizada porque a quantia novamente ultrapassava o limite bancário do atleta.



Durante a prisão em flagrante, ocorrida na manhã desta quarta-feira (2), em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, os policiais encontraram munições. A ação faz parte da Operação Falso 9, que investiga um esquema que contava até com uma estrutura em Itaperuna para lavar o dinheiro obtido com as fraudes. Os valores eram inicialmente depositados em contas de moradores do município antes de chegarem ao criminoso.



