Terminal BRT Metropolitano, em Irajá, terá viagens para São Paulo - Divulgação Marcelo Piu / Prefeitura do Rio)

Terminal BRT Metropolitano, em Irajá, terá viagens para São PauloDivulgação Marcelo Piu / Prefeitura do Rio)

Publicado 02/09/2026 19:47

O trecho entre o Terminal Metropolitano e São Paulo terá como destino o Terminal Rodoviário do Tietê, na capital paulista. O ônibus partirá do local, fará uma parada no Terminal de Campo Grande e seguirá para o estado vizinho. No sentido contrário, o itinerário São Paulo x Terminal Margaridas terá saída do Tietê às 23h20, também de domingo a sexta-feira.Os veículos utilizados na operação serão dos tipos semileito e cama. Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site da concessionária.Segundo a Prefeitura do Rio, a operação amplia as opções de deslocamento e oferece uma alternativa de viagem interestadual no período noturno."Este é um pedido antigo da Zona Norte e da Baixada. O terminal já integra 11 linhas de seis cidades da Baixada ao BRT e facilitou muito a vida de quem circula entre o Rio e a região. Agora ganha mais uma conexão importante", destacou o prefeito Eduardo Cavaliere.Em operação desde o dia 14 de março deste ano, o Terminal Metropolitano oferece atendimento ininterrupto. Erguido no entroncamento da Avenida Brasil com a Rodovia Presidente Dutra, o espaço de 63,4 mil metros quadrados conecta o sistema BRT Transbrasil aos ônibus intermunicipais que chegam da Baixada Fluminense.A estrutura beneficia usuários de seis cidades da região de Nova Iguaçu, São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados, funcionando como ponto final para 11 trajetos intermunicipais.A partir do terminal, os usuários acessam a pista exclusiva do BRT Transbrasil para ir ao Centro, integrando no Terminal Intermodal Gentileza (TIG), ou se deslocar rumo à Barra da Tijuca, ao Recreio dos Bandeirantes e ao Aeroporto Internacional Tom Jobim via calhas da Transolímpica e Transcarioca.Por meio do Bilhete Único Margaridas (BUM), integrado ao cartão Jaé e disponível para passageiros de linhas intermunicipais, é possível realizar até quatro viagens em BRT, VLT e ônibus municipais dentro de um período de 20 horas, com a integração municipal pelo valor de R$ 5.Terminal Margaridas x São PauloTerminal Metropolitano (Rio de Janeiro) x Terminal Rodoviário do Tietê (São Paulo)Saída do Terminal Margaridas: domingo a sexta-feira, às 22h.São Paulo x Terminal MargaridasTerminal Rodoviário do Tietê (São Paulo) x Terminal Metropolitano (Rio de Janeiro)Saída de São Paulo: domingo a sexta-feira, às 23h20.Nova Iguaçu579I – Nova Iguaçu x Margaridas618I – Nova Iguaçu x Margaridas790I – Miguel Couto x Margaridas, via Luiz de Lemos791I – Austin x Margaridas, via Tio Luiz742I – Cabuçu x MargaridasSão João de Meriti518I – Praça da Bandeira x Margaridas519I – Éden x MargaridasMesquita478I – Mesquita x Margaridas, via ChatubaQueimados441I – Queimados x MargaridasBelford Roxo718I – Nova Aurora x MargaridasNilópolis516I – Km 2,5 da BR-116 x Nilópolis, via Terminal MargaridasO espaço também conta com duas linhas do BRT com destino ao Terminal Intermodal Gentileza:Linha 70 (Parador): Terminal Metropolitano x Terminal Intermodal GentilezaLinha 73 (Expresso): Terminal Metropolitano x Terminal Intermodal GentilezaA Prefeitura informa que as linhas 70 e 73 fazem a ligação entre o Terminal Pedro Fernandes e o Terminal Gentileza. A linha 70 é paradora, enquanto a 73 é expressa.Além do sistema intermunicipal e do BRT, o terminal atende às seguintes linhas operadas por ônibus convencionais do município:944 – Pavuna x Terminal Margaridas685 – Terminal Margaridas x Méier950 – Vicente de Carvalho x Vista Alegre951 – Vicente de Carvalho x Vista Alegre959 – Metrô Vicente de Carvalho x IrajáSV774 – Madureira x Jardim AméricaSVA665 – Pavuna x Saens Peña