Terminal BRT Metropolitano, em Irajá, terá viagens para São PauloDivulgação Marcelo Piu / Prefeitura do Rio)
O trecho entre o Terminal Metropolitano e São Paulo terá como destino o Terminal Rodoviário do Tietê, na capital paulista. O ônibus partirá do local, fará uma parada no Terminal de Campo Grande e seguirá para o estado vizinho. No sentido contrário, o itinerário São Paulo x Terminal Margaridas terá saída do Tietê às 23h20, também de domingo a sexta-feira.
Os veículos utilizados na operação serão dos tipos semileito e cama. Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site da concessionária.
Nova conexão para São Paulo
Segundo a Prefeitura do Rio, a operação amplia as opções de deslocamento e oferece uma alternativa de viagem interestadual no período noturno.
"Este é um pedido antigo da Zona Norte e da Baixada. O terminal já integra 11 linhas de seis cidades da Baixada ao BRT e facilitou muito a vida de quem circula entre o Rio e a região. Agora ganha mais uma conexão importante", destacou o prefeito Eduardo Cavaliere.
Integração entre Rio e Baixada
Em operação desde o dia 14 de março deste ano, o Terminal Metropolitano oferece atendimento ininterrupto. Erguido no entroncamento da Avenida Brasil com a Rodovia Presidente Dutra, o espaço de 63,4 mil metros quadrados conecta o sistema BRT Transbrasil aos ônibus intermunicipais que chegam da Baixada Fluminense.
A estrutura beneficia usuários de seis cidades da região de Nova Iguaçu, São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados, funcionando como ponto final para 11 trajetos intermunicipais.
A partir do terminal, os usuários acessam a pista exclusiva do BRT Transbrasil para ir ao Centro, integrando no Terminal Intermodal Gentileza (TIG), ou se deslocar rumo à Barra da Tijuca, ao Recreio dos Bandeirantes e ao Aeroporto Internacional Tom Jobim via calhas da Transolímpica e Transcarioca.
Bilhete Único Margaridas
Por meio do Bilhete Único Margaridas (BUM), integrado ao cartão Jaé e disponível para passageiros de linhas intermunicipais, é possível realizar até quatro viagens em BRT, VLT e ônibus municipais dentro de um período de 20 horas, com a integração municipal pelo valor de R$ 5.
Ônibus rodoviário interestadual
Terminal Margaridas x São Paulo
Terminal Metropolitano (Rio de Janeiro) x Terminal Rodoviário do Tietê (São Paulo)
Saída do Terminal Margaridas: domingo a sexta-feira, às 22h.
São Paulo x Terminal Margaridas
Terminal Rodoviário do Tietê (São Paulo) x Terminal Metropolitano (Rio de Janeiro)
Saída de São Paulo: domingo a sexta-feira, às 23h20.
Linhas intermunicipais
Nova Iguaçu
579I – Nova Iguaçu x Margaridas
618I – Nova Iguaçu x Margaridas
790I – Miguel Couto x Margaridas, via Luiz de Lemos
791I – Austin x Margaridas, via Tio Luiz
742I – Cabuçu x Margaridas
São João de Meriti
518I – Praça da Bandeira x Margaridas
519I – Éden x Margaridas
Mesquita
478I – Mesquita x Margaridas, via Chatuba
Queimados
441I – Queimados x Margaridas
Belford Roxo
718I – Nova Aurora x Margaridas
Nilópolis
516I – Km 2,5 da BR-116 x Nilópolis, via Terminal Margaridas
Serviços do BRT
O espaço também conta com duas linhas do BRT com destino ao Terminal Intermodal Gentileza:
Linha 70 (Parador): Terminal Metropolitano x Terminal Intermodal Gentileza
Linha 73 (Expresso): Terminal Metropolitano x Terminal Intermodal Gentileza
A Prefeitura informa que as linhas 70 e 73 fazem a ligação entre o Terminal Pedro Fernandes e o Terminal Gentileza. A linha 70 é paradora, enquanto a 73 é expressa.
Linhas municipais
Além do sistema intermunicipal e do BRT, o terminal atende às seguintes linhas operadas por ônibus convencionais do município:
944 – Pavuna x Terminal Margaridas
685 – Terminal Margaridas x Méier
950 – Vicente de Carvalho x Vista Alegre
951 – Vicente de Carvalho x Vista Alegre
959 – Metrô Vicente de Carvalho x Irajá
SV774 – Madureira x Jardim América
SVA665 – Pavuna x Saens Peña
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