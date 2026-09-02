Shopping Park JacarepaguáDivulgação
Os bombeiros do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 17h17. Na unidade, os agentes constataram que o incidente havia sido provocado por um curto-circuito no equipamento do sistema de refrigeração. A ocorrência foi encerrada às 17h49.
A unidade condensadora reúne componentes mecânicos responsáveis por comprimir o fluido refrigerante e liberar o calor para o ambiente externo, sendo uma das partes centrais de sistemas de refrigeração.
A reportagem de O DIA entrou em contato com a assessoria de imprensa do Park Jacarepaguá e aguarda retorno.
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