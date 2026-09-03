Delimitação do novo Bairro dos Ingleses, na região da Zona Norte - Reprodução / Diário Oficial

Delimitação do novo Bairro dos Ingleses, na região da Zona NorteReprodução / Diário Oficial

Publicado 03/09/2026 13:51

Rio - O Rio de Janeiro tem oficialmente um novo bairro. A Prefeitura sancionou, nesta quinta-feira (3), a lei complementar que cria o Bairro dos Ingleses , na Zona Norte. A nova divisão territorial resulta da subdivisão dos bairros de Del Castilho e Maria da Graça.

A lei foi publicada no Diário Oficial e estabelece que o Bairro dos Ingleses abrange as ruas Silva Rosa, Ferreira Cardoso, Pires de Carvalho, Domingos de Barros, Resende Costa, Jacutinga, Guanacás, Antônio de Freitas, Atílio Milano e Travessa Malafaia.

A criação do novo bairro havia sido aprovada pela Câmara Municipal no fim de junho, em projeto de autoria da vereadora Rosa Fernandes (PSD). Na ocasião, a proposta ainda dependia da sanção do prefeito para entrar em vigor.

A iniciativa busca oficializar uma denominação que já é conhecida por moradores da região e resgatar a história da presença britânica na área ao longo do século XX. Engenheiros, técnicos e operários do Reino Unido trabalharam em empresas ligadas principalmente aos setores ferroviário e industrial, contribuindo para a formação da região, que passou a ser conhecida informalmente como "o lugar dos ingleses".

A história do local remonta a 1925, quando foi criado o chamado "Bairro-Jardim Maria da Graça" pela Companhia Immobiliaria Nacional S/A. O projeto foi inspirado no conceito inglês de garden city e a região se desenvolveu com áreas arborizadas, praças, calçadas amplas e diferentes estilos arquitetônicos, como art déco, neoclássico, neocolonial, germânico e bungalow.

Com a sanção, o Bairro dos Ingleses passa a integrar oficialmente a divisão territorial do município. A lei também prevê que o Poder Executivo poderá complementar a delimitação da área durante a regulamentação, desde que sejam observadas as ruas estabelecidas no texto.

A proposta aprovada pela Câmara apontava ainda que a oficialização do bairro poderia contribuir para o ordenamento urbano e para a implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da região.