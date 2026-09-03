Terminal BRT Metropolitano, em Irajá, terá viagens para São Paulo - Divulgação Marcelo Piu / Prefeitura do Rio)

Terminal BRT Metropolitano, em Irajá, terá viagens para São PauloDivulgação Marcelo Piu / Prefeitura do Rio)

Publicado 03/09/2026 20:34 | Atualizado 04/09/2026 10:38

O novo serviço começa a operar nesta sexta-feira (4), com partidas de domingo a sexta-feira, às 22h, com destino ao Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.Em nota, a Rodoviária do Rio afirmou que "acompanha com atenção" o uso de um terminal urbano para operações de transporte de passageiros em viagens interestaduais. “Uma eventual ampliação desse tipo de operação deve ser precedida de um estudo amplo de impacto, incluindo avaliação viária e de mobilidade urbana, considerando os efeitos da circulação e operação de ônibus de longa distância nos diferentes pontos da cidade”, destaca a concessionária.A empresa lembrou que as linhas interestaduais têm regulação própria, com características diferentes do transporte urbano e metropolitano. “As linhas interestaduais são reguladas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e possuem características distintas do transporte urbano e metropolitano, o que reforça a importância de avaliar a estrutura necessária para a operação e a organização dos fluxos de passageiros e veículos”, informou.A empresa destaca a localização do terminal e defende a concentração das viagens interestaduais na Rodoviária Novo Rio: “A Rodoviária do Rio está situada em região central, integrada ao VLT e ao Terminal Gentileza e próxima a importantes eixos de deslocamento, como a Ponte Rio-Niterói e as Linhas Amarela e Vermelha. Essa localização facilita o acesso de passageiros de diferentes regiões, moradores e turistas que chegam à cidade.”A concessionária acrescentou que a rodoviária possui mais de 2 mil destinos nacionais, além de diversas empresas que operam a rota Rio-São Paulo e conexões internacionais.“Nesse contexto, reforçamos a importância de concentrar as operações regulares de transporte rodoviário de longa distância em uma estrutura preparada para esse tipo de serviço, contribuindo para a organização dos fluxos de passageiros, ônibus e demais modais de transporte”, afirmou.A Rodoviária do Rio também declarou estar aberta ao diálogo e à disposição das autoridades para discutir o assunto.A Viação Águia Branca, que também opera a rota entre Rio de Janeiro e São Paulo, informou que avalia a possibilidade de utilizar o novo terminal.“A Viação Águia Branca informa que está avaliando a nova operação anunciada para o Terminal Metropolitano, no Trevo das Margaridas, em Irajá, e a possibilidade de pleitear partidas a partir do local.”A reportagem deentrou em contato, por e-mail, às 10h, com as empresas Viação Nova, Catarinense, Auto Viação 1001, Nova Itapemirim e Expresso do Sul, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.