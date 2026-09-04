PMs prenderam os suspeitos e registraram o caso na 44ª DP - Reprodução

PMs prenderam os suspeitos e registraram o caso na 44ª DPReprodução

Publicado 04/09/2026 12:02

Rio - Dois suspeitos foram presos, na manhã desta sexta-feira (4), depois de tentarem roubar uma moto, na Avenida Dom Hélder Câmara, altura do Cachambi, na Zona Norte. Os detidos tentaram se esconder dentro do estacionamento do NorteShopping.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Segurança Presente Del Castilho patrulhavam a região quando constataram a tentativa de assalto. Quando seriam abordados, os assaltantes fugiram e atiraram contra a equipe.

Em seguida, a dupla tentou se esconder no estacionamento do NorteShopping. Agentes do 3º BPM (Méier) passavam com uma viatura pelo local e auxiliaram a ação, prendendo um suspeito. O segundo foi detido pelos agentes do Segurança Presente.

Policiais fizeram buscas no estacionamento para achar a arma utilizada no crime. As equipes registraram o caso na 44ª DP (Inhaúma).

Em nota, o shopping informou que a ação não teve impacto direto na operação e que segue funcionando normalmente.

A reportagem não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestação.