Celulares e drogas são apreendidos durante inspeção no Complexo de Gericinó, em Bangu - Divulgação

Celulares e drogas são apreendidos durante inspeção no Complexo de Gericinó, em BanguDivulgação

Publicado 04/09/2026 16:30

Veja o vídeo abaixo. Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio (Seppen) encontrou celulares escondidos nas paredes do Presídio Benjamin de Moraes, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, durante uma inspeção realizada nesta sexta-feira (4). A ação, deflagrada pela Operação Illicitus, teve como alvo as celas onde estão custodiados criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV).

Ao todo, 26 aparelhos foram localizados nas celas. A maioria estava escondida dentro das paredes de alvenaria. Nas imagens é possível ver os policiais retirando os celulares. Confira:

Polícia Penal encontra celulares escondidos nas paredes do Presídio Benjamin de Moraes, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (4)



Crédito: Divulgação/ Polícia Penal pic.twitter.com/zDATaJ5PkF — Jornal O Dia (@jornalodia) September 4, 2026

Os agentes também apreenderam grande quantidade de drogas, que ainda será contabilizada.



A Operação Illicitus tem como objetivo combater o crime organizado no sistema prisional, com foco na desarticulação da comunicação entre criminosos faccionados que estão presos e integrantes que permanecem em liberdade, enfraquecendo a estrutura desses grupos.

Na quinta-feira (3), a fiscalização teve como alvo as principais lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP) custodiadas no Presídio Jonas Lopes de Carvalho, o Bangu 4. Foram apreendidos 30 celulares e meio quilo de drogas, ao todo.

"As ações são contínuas e contam com a atuação integrada das subsecretarias Operacional e de Inteligência, além da Corregedoria-Geral da instituição", explica a Seppen.



As inspeções incluem revistas sistemáticas em celas e áreas comuns, além de fiscalização rigorosa nas portarias das unidades. Os alvos permanentes são detentos, visitantes e policiais penais que, porventura, estejam envolvidos em práticas ilegais, de modo a cometer e/ou facilitar atividades ilícitas no sistema prisional.



Desde o início da ação, em agosto deste ano, foram apreendidos 623 celulares e mais de oito quilos de drogas em unidades prisionais.





