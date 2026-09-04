Celulares e drogas são apreendidos durante inspeção no Complexo de Gericinó, em BanguDivulgação
Polícia Penal encontra celulares escondidos nas paredes do Presídio Benjamin de Moraes, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (4)— Jornal O Dia (@jornalodia) September 4, 2026
Crédito: Divulgação/ Polícia Penal pic.twitter.com/zDATaJ5PkF
A Operação Illicitus tem como objetivo combater o crime organizado no sistema prisional, com foco na desarticulação da comunicação entre criminosos faccionados que estão presos e integrantes que permanecem em liberdade, enfraquecendo a estrutura desses grupos.
As inspeções incluem revistas sistemáticas em celas e áreas comuns, além de fiscalização rigorosa nas portarias das unidades. Os alvos permanentes são detentos, visitantes e policiais penais que, porventura, estejam envolvidos em práticas ilegais, de modo a cometer e/ou facilitar atividades ilícitas no sistema prisional.
Desde o início da ação, em agosto deste ano, foram apreendidos 623 celulares e mais de oito quilos de drogas em unidades prisionais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.