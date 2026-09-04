As obras incluíram a recuperação da construção de uma nova rotatória - Marco Antonio Lima/Prefeitura do Rio

As obras incluíram a recuperação da construção de uma nova rotatóriaMarco Antonio Lima/Prefeitura do Rio

Publicado 04/09/2026 21:19



Rio - Foram entregues pela Prefeitura do Rio nesta sexta-feira (4) , as obras de revitalização das avenidas Cesário de Melo e Joaquim Magalhães, em Campo Grande, na Zona Oeste. As intervenções contemplaram 2,5 quilômetros de vias e fazem parte do Plano de Mobilidade do bairro, conjunto de projetos voltados à reestruturação do trânsito na região.



As obras incluem recuperação do pavimento, construção de uma nova rotatória próxima à Rua Senhora, reorganização de pontos de ônibus e vagas de estacionamento, além da implantação de uma ciclovia com cerca de 1,5 quilômetro de extensão.



Segundo a Prefeitura, também foram renovados aproximadamente 27,5 mil metros quadrados de calçadas e implantados mais de dois quilômetros de redes de drenagem para melhorar o escoamento da água da chuva. As intervenções incluem ainda melhorias nas redes de abastecimento de água e esgoto.



Durante a inauguração, o prefeito Eduardo Cavaliere destacou o andamento das demais obras previstas para a região.



“Hoje já temos mais de 60% das obras do Anel Viário concluídas, com túnel inaugurado, mergulhão e a Estrada do Monteiro. A Cesário de Melo teve um trecho enorme completamente refeito, ampliado, com calçamento e ciclovia. Agora começamos a intensificar a fase dois dessas obras”, afirmou.



De acordo com a administração municipal, o Plano de Mobilidade de Campo Grande reúne nove projetos e conta com recursos da Prefeitura e do Governo Federal. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 1 bilhão.



As melhorias entregues nesta sexta-feira têm como objetivo reorganizar a circulação viária no entorno do Túnel Professor Moacyr Sreder Bastos e reduzir a concentração de veículos em vias como as estradas das Capoeiras e do Mendanha.



O secretário municipal de Infraestrutura, responsável pelo acompanhamento das intervenções, destacou a continuidade das obras previstas para a região.



"Essas intervenções fazem parte de um conjunto de projetos que busca ampliar as alternativas de deslocamento e melhorar a circulação em Campo Grande, Santíssimo e Paciência”, informou.



Além das mudanças viárias, a Escola Municipal Eustórgio Wanderley, localizada próxima à nova rotatória, recebeu uma quadra poliesportiva coberta com vestiários.



Campo Grande é o bairro mais populoso da cidade do Rio de Janeiro, com mais de 350 mil moradores, e concentra parte significativa do crescimento urbano registrado na Zona Oeste nas últimas décadas.