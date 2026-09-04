As sabatinas fazem parte da 8ª edição do Movimento Rio em Frente, apresentado pela Fecomércio RJ - Divulgação

As sabatinas fazem parte da 8ª edição do Movimento Rio em Frente, apresentado pela Fecomércio RJ Divulgação

Publicado 04/09/2026 20:30 | Atualizado 04/09/2026 22:00

O Dia realiza, nos dias 8, 10 e 11 de setembro, uma série de entrevistas com Rio - O Jornalrealiza, nos dias 8, 10 e 11 de setembro, uma série de entrevistas com candidatos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2026. As sabatinas fazem parte da 8ª edição do Movimento Rio em Frente, apresentado pela Fecomércio RJ, em parceria com a Firjan e a Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). O encontro reúne diferentes postulantes ao cargo para um espaço de diálogo, apresentação de propostas e discussão dos principais desafios do estado.

Durante as sabatinas, os candidatos serão questionados sobre temas que impactam diretamente a vida da população fluminense, como segurança pública, saúde, educação, mobilidade, desenvolvimento econômico, geração de empregos, infraestrutura e políticas sociais. A proposta é permitir que o eleitor conheça as prioridades e as soluções defendidas por cada candidato antes de tomar sua decisão nas urnas.



As entrevistas também representam uma oportunidade para que os postulantes apresentem seus projetos para o futuro do Rio de Janeiro e respondam a questões relacionadas aos problemas enfrentados atualmente pelo estado. A iniciativa reforça o papel do jornalismo na cobertura eleitoral e na promoção do acesso da população a informações que contribuam para um voto consciente.



A programação será conduzida pelas jornalistas Mariana Procópio e Aline Pacheco, responsáveis pela mediação das sabatinas. Os encontros terão horários distintos ao longo dos três dias e contarão com a participação de candidatos de diferentes partidos e correntes políticas.



O público poderá acompanhar as entrevistas ao vivo pelo canal de O DIA no YouTube, ampliando o acesso às propostas e aos posicionamentos dos candidatos que disputam o comando do Estado do Rio de Janeiro.



Serviço



Movimento Rio em Frente – Sabatinas com candidatos ao Governo do Rio



8 de setembro



14h — Coronel Busnello (Missão)



10 de setembro



10h — Douglas Ruas (PL)

12h — Juliete Pantoja (UP)

14h — Cyro Garcia (PSTU)

16h — Anthony Garotinho (Republicanos)



11 de setembro



11h — Luan Monteiro (PCO)

14h — André Marinho (Novo)

16h — Eduardo Paes (PSD)



Transmissão:

Mediação: jornalistas Mariana Procópio e Aline Pacheco. 11h — William Siri (PSOL)14h — Coronel Busnello (Missão)10 de setembro10h — Douglas Ruas (PL)12h — Juliete Pantoja (UP)14h — Cyro Garcia (PSTU)16h — Anthony Garotinho (Republicanos)11 de setembro11h — Luan Monteiro (PCO)14h — André Marinho (Novo)16h — Eduardo Paes (PSD)Transmissão: ao vivo pelo canal de O DIA no YouTube. Mediação: jornalistas Mariana Procópio e Aline Pacheco.