Rio - Um acidente envolvendo três carros no km 98 da BR-116, em Guapimirim, deixou três pessoas feridas no fim da manhã deste domingo (6). A colisão aconteceu por volta das 11h30, no sentido Serra de Teresópolis. As vítimas foram socorridas por equipes da concessionária EcoRioMinas e encaminhadas para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. O estado de saúde delas é estável.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e orientou os motoristas que passavam pela região. Durante o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos, o tráfego na rodovia funcionou no sistema pare e siga, provocando longos congestionamentos nos dois sentidos.
O trânsito já foi totalmente liberado, mas ainda havia registro de retenções. A pista escorregadia em razão das chuvas e a proximidade de um radar contribuíam para a lentidão no trecho.
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