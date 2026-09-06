Passageiros podem esquecer ou perder objetos pessoais nos trens e nas estações do MetrôRio - Divulgação/MetrôRio

Passageiros podem esquecer ou perder objetos pessoais nos trens e nas estações do MetrôRioDivulgação/MetrôRio

Publicado 06/09/2026 15:44

Rio - Durante o deslocamento para o Rock in Rio , localizado na Barra Olímpica, passageiros podem esquecer ou perder objetos pessoais nos trens e nas estações do MetrôRio. A concessionária cataloga os objetos que são encontrados em suas dependências. Quem notou falta de algo, tem a chance de recuperá-lo.

Caso note a falta de qualquer item, o passageiro deve acessar o formulário on-line pelo link , no Fale Conosco, e preencher os dados e meios de contato (telefone, celular, e-mail). Depois, marcar a opção “Achados e Perdidos” e selecionar a estação onde acha que perdeu o objeto, a data e o horário.

Em seguida, no campo mensagem, descrever o objeto com o máximo de detalhes possível (cor, marca, material, entre outras características). Anote o número de registro ou protocolo do atendimento e aguarde o retorno do time de atendimento do MetrôRio. Também é possível abrir o protocolo por meio do chat, no site da concessionária , ou pelo 0800 595 1111.

Caso o objeto seja localizado, o agendamento é feito para a retirada do item no Espaço do Cliente, na estação Carioca/Centro. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 17h. Nos feriados e no segundo sábado de cada mês, o atendimento ocorre das 8h às 12h. Todos os itens recolhidos ficam armazenados por até 60 dias. Após esse prazo, os objetos são destinados a doações para instituições sociais.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna