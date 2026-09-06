Acidente com dois utilitários provoca interdição parcial e retenções na Avenida Padre Leonel Franca, na GáveaDivulgação Centro de Operações
Agentes do Quartel da Gávea do Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência às 12h32. Sem o registro de feridos, os militares concluíram o atendimento e a remoção dos automóveis no Túnel Acústico às 13h30.
Durante a atuação dos socorristas e das equipes da CET-Rio, motoristas enfrentaram retenções expressivas na própria Avenida Padre Leonel Franca e no entorno dos bairros da Gávea e do Leblon.
O reflexo no fluxo atingiu a Rua Mário Ribeiro, as avenidas Borges de Medeiros, Bartolomeu Mitre, Rodrigo Otávio e Visconde de Albuquerque, além da Rua Artur Araripe. Como rota alternativa durante a interrupção da pista, a orientação aos condutores que seguiam em direção a São Conrado foi utilizar a Avenida Niemeyer.
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