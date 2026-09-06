Candidatos ao governo do Rio cumprem agendas eleitorais neste domingo (6) - Divulgação

Candidatos ao governo do Rio cumprem agendas eleitorais neste domingo (6)Divulgação

Publicado 06/09/2026 18:16 | Atualizado 06/09/2026 18:47

Rio - Mesmo com a chuva no Rio de Janeiro, candidatos ao governo fluminense cumpriram agendas eleitorais neste domingo (6). Em conversas com eleitores, os postulantes ao cargo apresentaram propostas e defenderam medidas para diferentes áreas do estado, como saúde e segurança.

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O candidato do PL, Douglas Ruas, realizou uma carreata de Padre Miguel até Realengo, na Zona Oeste da capital. Debaixo de chuva, Ruas percorreu as ruas da região ao lado de apoiadores e apresentou propostas para a segurança e a saúde, reforçando a defesa de um governo mais presente nas áreas afastadas da Zona Sul.



Para a segurança da Zona Oeste, Ruas defendeu a expansão do programa Segurança Presente, com o objetivo de ampliar a presença do poder público e garantir mais proteção aos moradores. Durante discurso no Ponto Chic, em Padre Miguel, o candidato também defendeu que os serviços públicos oferecidos na Zona Sul estejam disponíveis em outras regiões.



"Nós queremos o Rio presente aqui da mesma forma que ele funciona no Rio da novela. Esse é o time que defende o trabalhador, que defende o feirante, que defende quem acorda cedo e vai em busca de uma vida melhor", disse.



Na área da saúde, Ruas afirmou que pretende ampliar a oferta de serviços públicos para evitar que moradores de regiões mais afastadas precisem se deslocar por horas em busca de atendimento médico. "Vamos trabalhar para o Rio que não aparece na televisão."

O candidato do PSD, Eduardo Paes, passou o dia percorrendo diferentes municípios da Baixada Fluminense. A agenda começou pela manhã, com uma caminhada pelo bairro Tomazinho, em São João de Meriti. Na sequência, Paes seguiu para Duque de Caxias, onde percorreu uma feira livre ao lado da vice-governadora Jane Reis (MDB) e participou de um comício em cima de um trio elétrico, no Centro de Caxias.

A passagem por Duque de Caxias contou ainda com a presença do prefeito Netinho Reis (MDB) e do ex-prefeito Washington Reis (MDB). O município é a cidade de Jane Reis e um dos principais redutos políticos do grupo que apoia a candidatura de Eduardo Paes. Depois, Paes esteve em Mesquita conversando com moradores e comerciantes do local.



A agenda na Baixada terminou em Nova Iguaçu, onde Paes participou de mais uma mobilização, com carreata, que percorreu bairros do município.



"Eu fiz questão de passar o domingo inteiro na Baixada, porque essa é uma região fundamental para o nosso estado. São João de Meriti, Duque de Caxias, Mesquita e Nova Iguaçu têm realidades diferentes, mas também têm problemas que precisam ser enfrentados pelo Estado em parceria com as prefeituras. Quero estar presente, ouvir as pessoas e fazer o Estado voltar a funcionar para quem mais precisa. E mesmo com chuva, foi muito bom estar nas ruas e receber esse carinho", afirmou Paes

William Siri, do Psol, se encontrou com militantes do partido em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e participou da Parada LGBTQIA+ na Praça da Cidadania. André Marinho (Novo) realizou panfletagem ao longo do domingo em frente ao Estádio do Engenhão, na Zona Norte. Cyro Garcia (PSTU) fez panfletagem na Feira da Glória, no Centro do Rio.