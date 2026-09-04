Candidatos ao Governo do Rio cumpriram agenda eleitoral nesta sexta-feira (4)Divulgação
"O principal problema do Estado do Rio de Janeiro é a segurança pública. Quero usar o exemplo da CIVITAS, da Prefeitura do Rio. Distribuir câmeras inteligentes e barreiras digitais no estado inteiro para auxiliar as forças de segurança na prevenção do crime. Outro grande problema é o processo de investigação, o que acaba gerando um baixo nível de elucidação dos crimes. Vamos usar muita tecnologia integrada aos municípios, especialmente na Baixada Fluminense e na região de São Gonçalo, para que possamos diminuir a criminalidade no estado", disse.
Paes ressaltou, ainda, que vai investir em inteligência e investigação. "Esses são os pilares fundamentais da segurança pública. Ajudam muito a combater roubos, furtos, homicídios e todo tipo de crime com tecnologia. Essa iniciativa já está funcionando aqui na Prefeitura do Rio e contribuindo com as forças policiais", concluiu.
"Vamos atrair os turistas que chegam ao Rio e ficam restritos aos cartões-postais. É importante que eles venham também para a Zona Norte. Temos charme, samba, hip-hop aqui. Quero apoiar os fazedores de cultura locais", disse.
O candidato também criticou investimentos em grandes atrações internacionais e defendeu que os recursos públicos sejam direcionados à produção cultural do estado: "O investimento não será para Madonna e Lady Gaga, mas para quem faz cultura no Rio".
Ruas ainda defendeu a expansão das linhas do metrô e classificou como vergonhosa a situação do transporte público no estado. Após visitar Madureira, participou de uma carreata pelos bairros de Irajá, Vaz Lobo e Vicente de Carvalho. Depois, ainda participou de outra caminhada, desta vez em Mesquita, na Baixada Fluminense.
Em agenda de campanha na Central do Brasil, William Siri defendeu a reestatização dos trens e do metrô. Acompanhado do deputado federal Glauber Braga, o candidato do PSOL ao Governo do Rio distribuiu panfletos e conversou com eleitores. Siri afirmou que vai implementar a tarifa zero nos trens.
"Nós vamos modernizar o transporte, encurtar os intervalos entre as viagens e colocar mais composições aos finais de semana. A população não aguenta mais tanto abandono. Paga caro por um serviço que é ruim. Eu vou implementar a tarifa zero. Transporte é direito do cidadão, não pode ser usado para dar lucro." Durante a tarde, Siri participou da gravação de propaganda eleitoral.
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