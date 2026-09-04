Marcelo Delaroli foi hospitalizado após passar mal nesta quinta (3)Foto: Divulgação

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Leonardo Brito
Rio - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, apresentou um mal-estar nesta quinta-feira (3) e precisou ser atendido no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. De acordo com nota divulgada pela prefeitura, o chefe do Executivo municipal foi submetido a avaliação médica e exames complementares.
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Segundo a administração municipal, Delaroli está bem e permanece sob acompanhamento médico. A Prefeitura de Itaboraí informou ainda que segue monitorando o estado de saúde do prefeito e que novas informações poderão ser divulgadas caso haja necessidade.

O episódio gerou preocupação porque Delaroli já enfrentou problemas de saúde nos últimos anos. Em setembro de 2023, ele sofreu um AVC leve e precisou ser atendido na mesma unidade hospitalar. Meses depois, em janeiro de 2024, voltou a passar por atendimento médico de urgência após apresentar um novo quadro de mal-estar.

Até o momento, a Prefeitura de Itaboraí não informou a causa do mal-estar registrado nesta quinta-feira nem se o episódio tem relação com os problemas de saúde anteriores. Também não foram divulgados detalhes sobre os exames realizados ou previsão de alta.