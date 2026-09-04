Marisson dos Santos Silva, vulgo Nino Braw ou Nino, é preso na Serra das Araras - Divulgação/ Polícia Civil

Marisson dos Santos Silva, vulgo Nino Braw ou Nino, é preso na Serra das ArarasDivulgação/ Polícia Civil

Publicado 04/09/2026 18:14

Rio - Marisson dos Santos Silva, vulgo Nino Braw ou Nino, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) com atuação na Bahia, acabou preso quando deixava o Rio de Janeiro em direção a São Paulo, nesta sexta-feira (4). O suspeito estava em um carro de luxo na Serra das Araras.

Nino Braw foi abordado por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), em ação integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil da Bahia.



Segundo as investigações, ele fazia parte da facção Bonde do Maluco (BDM), mas rompeu com o grupo e passou a integrar o CV. A partir do Rio de Janeiro, onde estava escondido, ele teria assumido a função de liderança e passou a coordenar ataques contra integrantes e territórios de sua antiga facção na Bahia, dando ordens à distância.



Com as informações repassadas de que Nino estaria escondido no Rio, equipes foram mobilizadas para interceptar o veículo na Serra das Araras.

