Padre Miguel ganha escola com ensino integral e foco em tecnologia - Marco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio

Padre Miguel ganha escola com ensino integral e foco em tecnologiaMarco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio

Publicado 04/09/2026 16:59

Rio - Crianças de Padre Miguel, na Zona Oeste, passaram a contar com uma nova opção de ensino em tempo integral. A Prefeitura do Rio inaugurou, nesta sexta-feira (4), o Ginásio Educacional Tecnológico (GET) Moacyr Padilha, unidade com capacidade para 279 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, distribuídos em dez turmas.

A escola integra o modelo de ensino adotado pela rede municipal que combina as disciplinas tradicionais com atividades práticas e recursos tecnológicos. Entre os equipamentos disponíveis estão ferramentas de inteligência artificial, impressoras 3D, cortadoras a laser, óculos de projeção, kits de robótica e máquinas de costura.



A proposta dos GETs utiliza a metodologia STEAM, que reúne Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. A ideia é trabalhar conteúdos escolares por meio de projetos e atividades práticas, estimulando habilidades como criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas.



Durante a inauguração, o prefeito Eduardo Cavaliere destacou a utilização da tecnologia pelos estudantes.



“É muito gratificante ver alunos de oito, nove anos usando ferramentas tecnológicas para aprender linguagem de programação e raciocínio lógico, o que fortalece o aprendizado de Português e Matemática nessa era da inteligência artificial.”»



Para o secretário municipal de Educação, Hugo Nepomuceno, a unidade representa a ampliação do modelo para diferentes regiões da cidade.



“Inaugurar esse GET em Padre Miguel representa mais oportunidade para as nossas crianças, com um modelo de ensino ‘mão na massa’ que alia tecnologia e engajamento.”»



Com a inauguração, a rede municipal passou a contar com 317 GETs. A Prefeitura estabeleceu como meta chegar a 350 unidades até o fim de 2026, com 150 mil estudantes atendidos. A previsão apresentada pelo município é alcançar 500 ginásios desse tipo até o final de 2028.



Segundo a proposta pedagógica, os espaços de aprendizagem buscam aproximar os conteúdos da realidade dos estudantes e ampliar o contato com ferramentas tecnológicas. A estrutura, porém, mantém as disciplinas convencionais como parte da formação, utilizando os recursos digitais e atividades práticas como complemento ao currículo