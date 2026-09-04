Padre Miguel ganha escola com ensino integral e foco em tecnologiaMarco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio
A proposta dos GETs utiliza a metodologia STEAM, que reúne Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. A ideia é trabalhar conteúdos escolares por meio de projetos e atividades práticas, estimulando habilidades como criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas.
Durante a inauguração, o prefeito Eduardo Cavaliere destacou a utilização da tecnologia pelos estudantes.
“É muito gratificante ver alunos de oito, nove anos usando ferramentas tecnológicas para aprender linguagem de programação e raciocínio lógico, o que fortalece o aprendizado de Português e Matemática nessa era da inteligência artificial.”»
Para o secretário municipal de Educação, Hugo Nepomuceno, a unidade representa a ampliação do modelo para diferentes regiões da cidade.
“Inaugurar esse GET em Padre Miguel representa mais oportunidade para as nossas crianças, com um modelo de ensino ‘mão na massa’ que alia tecnologia e engajamento.”»
Com a inauguração, a rede municipal passou a contar com 317 GETs. A Prefeitura estabeleceu como meta chegar a 350 unidades até o fim de 2026, com 150 mil estudantes atendidos. A previsão apresentada pelo município é alcançar 500 ginásios desse tipo até o final de 2028.
Segundo a proposta pedagógica, os espaços de aprendizagem buscam aproximar os conteúdos da realidade dos estudantes e ampliar o contato com ferramentas tecnológicas. A estrutura, porém, mantém as disciplinas convencionais como parte da formação, utilizando os recursos digitais e atividades práticas como complemento ao currículo
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