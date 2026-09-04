Paulo César Prudêncio da Silva, de 27 anos, é alvo de mandado de prisão preventivaDivulgação
Segundo o órgão, foram extraviados 56 impulsores de ferrolho e 57 ferrolhos. Paulo César teria atuado no aliciamento de outro investigado, na ocultação dos componentes e na intermediação da venda das peças a terceiros.
Ainda de acordo com as investigações, o ex-cabo teria participado da divisão do dinheiro obtido com o esquema, mantido contato com possíveis receptadores e prometido fornecer peças falsas para tentar encobrir os desvios.
A Justiça decretou a prisão preventiva de Paulo César. Conforme o Disque Denúncia, a decisão levou em consideração elementos reunidos durante o Inquérito Policial Militar, incluindo o depoimento de outro investigado, que teria apontado o ex-cabo como responsável por articulá-lo para participar do crime e intermediar as operações.
O caso é investigado como peculato/furto.
Denúncias
Informações sobre o paradeiro de Paulo César podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia.
Também é possível fazer denúncias pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp, no mesmo número.
A reportagem de O DIA tenta o contato de Paulo César Prudêncio da Silva. O espaço segue aberto para manifestações.
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