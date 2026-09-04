Paulo César Prudêncio da Silva, de 27 anos, é alvo de mandado de prisão preventiva - Divulgação

Paulo César Prudêncio da Silva, de 27 anos, é alvo de mandado de prisão preventivaDivulgação

Publicado 04/09/2026 19:43

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (4), um cartaz para ajudar a localizar o ex-cabo Paulo César Prudêncio da Silva, de 27 anos. Ele é investigado pela Polícia Civil do Rio por suspeita de envolvimento no desvio de peças de fuzis do modelo Para-Fal.