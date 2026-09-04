Policiais civis prenderam envolvidos com o Comando Vermelho em Belford RoxoReprodução

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Romulo Cunha
Rio - A Polícia Civil prendeu 11 pessoas e apreendeu um adolescente durante uma operação para combater o tráfico de drogas do Comando Vermelho, nesta terça-feira (3), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, entre os presos está um homem que recebeu o benefício de saída temporária do Dia dos Pais e não retornou ao presídio onde estava.
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Policiais civis prenderam envolvidos com o Comando Vermelho em Belford Roxo - Reprodução
Policiais civis prenderam envolvidos com o Comando Vermelho em Belford Roxo - Reprodução
Policiais civis prenderam envolvidos com o Comando Vermelho em Belford Roxo - Reprodução
Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da 54ª DP (Belford Roxo), foram nas comunidades Castelar e Palmeira para cumprir mandados de prisão e reprimir pontos de venda de entorpecentes. Ambos os locais são dominados pelo CV, sendo subordinados a Edgar Alves de Andrade, o Doca, que também foi procurado na ação. Ele segue foragido.
Entre os presos está Ygor Henrique Teixeira da Silva, apontado por investigações como o responsável pelo gerenciamento do tráfico na Palmeira. Segundo a Civil, os policiais o encontraram em um ponto de venda. Ele era considerado foragido por não ter retornado ao sistema prisional após saída temporária do Dia dos Pais.
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No Castelar, policiais detiveram David da Silva Franca Lucindo, o DVD. Ele é apontado como integrante do setor de vigilância da facção, responsável por monitorar a movimentação policial e repassar informações para os comparsas. Contra o homem, havia dois mandados de prisão em aberto por crimes de roubo.
Duas mulheres também foram presas. De acordo com a Civil, elas colaboram com a estrutura criminosa, estando em situação de dependência química, sendo usadas como "olheiras" e recebendo drogas como forma de pagamento.
A operação teve como principal foco a comunidade do Castelar, apontada nas investigações como uma das áreas de atuação do Comando Vermelho. As apurações da DRE-BF identificaram que os alvos da ação tem envolvimento reiterado com o tráfico e o comércio de entorpecentes na região. Um dos líderes do grupo é José Severino da Silva Júnior, o Jetta, que está envolvido com a disputa territorial na região.
A ação, que teve apreensão de drogas e rádios comunicadores, fez parte da Operação Contenção, uma ofensiva estratégica do Governo do Rio para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho. 
Até o momento, são mais de 375 presos e 138 criminosos mortos em confronto. Foram apreendidas cerca de 482 armas, sendo 191 fuzis, e mais de 51 mil munições.
A reportagem não localizou a defesa dos presos. O espaço está aberto para manifestação.