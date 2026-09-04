Policiais civis prenderam envolvidos com o Comando Vermelho em Belford RoxoReprodução
Polícia prende 11 pessoas em operação contra o Comando Vermelho
Adolescente foi apreendido; investigação identificou envolvidos com o tráfico de drogas nas comunidades Castelar e Palmeira, em Belford Roxo
Campo Grande ganha vias revitalizadas e novo acesso ao túnel
Intervenções em 2,5 quilômetros incluem ciclovia, drenagem, calçadas renovadas e reorganização do trânsito na Zona Oeste
Fecomércio RJ promove sabatinas com candidatos ao Governo do Rio
O público poderá acompanhar as entrevistas ao vivo pelo canal do DIA no YouTube, nos dias 8, 10 e 11 de setembro
Candidatos no Rio falam em combate ao crime e tarifa zero nos trens
Paes prometeu que, se eleito, instalará câmeras inteligentes em todas as cidades; William Siri defendeu a reestatização do transporte público
Ex-cabo é procurado por suspeita de desvio de peças de fuzis no Rio
Paulo César Prudêncio da Silva, de 27 anos, é alvo de mandado de prisão preventiva e teria intermediado a venda dos componentes
'Nino Braw', liderança do CV na Bahia, é preso ao tentar deixar o Rio
Marisson dos Santos Silva fazia parte da facção Bonde do Maluco (BDM), mas rompeu com o grupo e passou a integrar a facção criminosa
GET é inaugurado em Padre Miguel com 279 vagas para alunos
Nova escola atende crianças do 1º ao 5º ano e utiliza tecnologia, robótica e inteligência artificial em atividades pedagógicas
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