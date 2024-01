Prefeito Marcelo Delaroli - Foto: Divulgação

Publicado 06/01/2024 23:47

Itaboraí - Neste sábado (06) o prefeito de Itaboraí foi internado as presas após um mal súbito.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Itaboraí informou ao O DIA que o prefeito Marcelo Delaroli quando estava a caminho do Palácio Guanabara, nas Laranjeiras, Zona Sul da capital carioca para uma reunião, passou mal e procurou atendimento no hospital mais próximo.

No momento, Marcelo Delaroli está internado para observação porém o estado de saúde do prefeito é considerado estável.

A redação de O DIA conversou agora à noite com o irmão do prefeito, o Deputado Estadual Guilherme Delaroli, que informou que o prefeito vem trabalhando muito de segunda a segunda e praticamente não descansa, não parou nem nas festas de fim de ano o que pode ter afetado o sistema nervoso do político.