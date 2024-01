Recorde de atendimentos na área da Saúde em Itaboraí em 2023 - Foto: Divulgação

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, informou nesta terça-feira (02) que alcançou a marca de 1.172.490 atendimentos nas Unidades de Atenção Primária à Saúde do município apenas no ano de 2023.

Ao todo, são 37 unidades no município, divididas por todos os distritos, que disponibilizam diversos serviços, como vacinação, atendimento médico, consulta de pré-natal, coleta de preventivo, atendimento domiciliar, e muito mais.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, avalia o saldo anual de 2023 como uma grande transformação no setor da Saúde, pois reflete o compromisso da gestão com a melhoria do atendimento e com o bem-estar da população de Itaboraí.

"Atingir esse marco de mais de 1 milhão de atendimentos nas unidades da Atenção Primária é extremamente significativo, porque demonstra não só o trabalho de toda equipe da APS, mas de toda a Secretaria de Saúde, da ponta à gestão. O nosso maior compromisso é com a população, é melhorar a qualidade dos nossos serviços para atender bem todos os cidadãos. Esse dado mostra que os nossos usuários procuram cada vez mais as unidades de saúde para se cuidarem de forma preventiva, e isso é gratificante", disse Hédio Mataruna.

De acordo com o levantamento feito pela Subsecretaria de Atenção Primária, entre janeiro e dezembro de 2023, o maior número de atendimentos foi em procedimentos individualizados, que somou 407.041, seguido de visita domiciliar e territorial, com 391.278. Os atendimentos individuais totalizaram 219.536.

Os dados de vacinação somaram 97.735, seguido de atendimento odontológico individual, com 28.694, e atendimento domiciliar, com 12.903. Os marcadores de consumo alimentar totalizaram 7.979, e as atividades coletivas, 3.864. Por fim, avaliação de elegibilidade e admissão somou 3.460 atendimentos.

Já em relação ao número total de ações realizadas pela Atenção Primária à Saúde em 2023, somam mais de 500, entre o Departamento de Políticas Estratégicas (DAPE), Departamento da Estratégia de Saúde da Família (DESF), Departamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), e Departamento de Doenças Transmissíveis (DADT).