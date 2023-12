Itaboraí encanta moradores com Ita luz - Foto: Divulgação

Itaboraí encanta moradores com Ita luzFoto: Divulgação

Publicado 13/12/2023 08:18

Itaboraí - Nem a chuva foi capaz de atrapalhar a magia do natal, com a inauguração da decoração natalina da Praça Jair Lopes da Silva, em Manilha, na noite desta segunda-feira (11). O local, que foi revitalizado e entregue pela Prefeitura de Itaboraí no mês de maio, recebeu itens decorativos, árvore de natal com mais de 13 metros de altura, os personagens infantis Mickey e Minnie e muita diversão para a criançada.

A noite de inauguração contou com queima de fogos artificiais e acendimento das luzes. Segundo o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, este é o primeiro Natal Ita Luz de Manilha, depois da revitalização da praça.

"Esse é o primeiro evento de muitos que virão aqui nesta praça de Manilha. Que as famílias possam curtir a magia do Natal neste lugar, que preparamos com tanto carinho", disse o secretário.

O acendimento da iluminação será sempre a partir das 19h, além de brinquedos para crianças, de sexta-feira a domingo até o dia 23 de dezembro. A dona de casa Maricleise Marques, de 55 anos, levou o neto para conferir a programação e falou da alegria de assistir a queima de fogos e o acendimento das luzes.

"Quero parabenizar essa gestão por olhar para o distrito de Manilha como nunca ninguém fez antes. E esse natal aqui está maravilhoso, as crianças estão se divertindo e os adultos também", comentou a moradora de Manilha.