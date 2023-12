Campeonato Municipal de Futebol - Foto: Divulgação

Campeonato Municipal de FutebolFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2023 16:09 | Atualizado 11/12/2023 16:09

Itaboraí - Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), a competição reuniu equipes de diferentes bairros do município nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Veterano e Feminino.

As finais em jogo único começaram, na última semana, com as disputas das categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13. Na categoria Sub-9, o PUF, de Nancilândia, superou o Bola de Ouro, da Reta Nova, por 2x0. Já na categoria Sub-11, o time da Reta Nova venceu o Palhinha, de Rio Várzea, por 4x1. E na categoria Sub-13, a equipe do União Performance, de São Joaquim, bateu o Bola de Ouro, por 2x1, e conquistou a taça entre os atletas com idade até 13 anos.

Encerrando a programação das finais, na manhã deste domingo (10), o time do Areal superou o América, nos pênaltis, por 5x3, após empate por 1x1 no tempo regulamentar, e sagrou-se campeão da categoria Veteranos.

Disputadas no estádio da cidade, as finais contaram com grande participação do público que lotou as arquibancadas do Alzirão. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos (Fabão), parabenizou os vencedores das categorias e ressaltou a importância da competição para os atletas do município.

"O nosso objetivo com o Campeonato Municipal de Futebol é valorizar os atletas de todas as idades da nossa cidade, começando com os nossos pequenos e indo até os veteranos. Ver o Alzirão lotado nos deixa bastante feliz e cientes que estamos no caminho certo de valorização dos nossos talentos. Muitos eventos ainda estão por vir na nossa cidade", afirmou o secretário.

A única categoria que ainda não foi definida é a Feminina, que terá a final sendo realizada entre as equipes Palmeirinha e Crescer Sem Limite, no próximo domingo (17/12), às 16h, no Alzirão. O evento é gratuito e aberto ao público.