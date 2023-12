Homem invade de carro um campo de futebol em Itaboraí - Foto: Reprodução

Publicado 12/12/2023 09:27

Itaboraí - Um homem invadiu um campo de futebol com seu automóvel na manhã desta segunda-feira (11) no bairro do Pacheco.

Segundo relatos, o homem perdeu o controle do veículo e em alta velocidade e seu automóvel saiu da pista entrando no campo, felizmente ninguém estava jogando bola no momento do acidente.

Ainda segundo informações, o motorista é um médico, ex-diretor do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, da cidade vizinha, Maricá.

Populares chamaram o SAMU que chegou rápido ao local, o médico então recebeu os primeiros socorros no local e em seguida foi levado para o Hospital Municipal Leal Júnior no centro de Itaboraí.

Ninguém se feriu e o médico após algumas horas no hospital teve alta.