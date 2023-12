Obras de infraestrutura - Foto: Divulgação

Obras de infraestruturaFoto: Divulgação

Publicado 18/12/2023 10:11

Itaboraí - O município de Itaboraí, na Região Metropolitana, vem recebendo diversas intervenções do Governo do Rio, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a prefeitura. Os bairros de Santo Antônio (53 ruas), Gebara (8) e Aldeia da Prata (16) recebem cerca de R$ 90 milhões em investimentos para recuperação da infraestrutura viária de 77 ruas na cidade.

-Estamos construindo um novo Rio de Janeiro, oferecendo mais dignidade para a nossa população. As obras vão diminuir o tempo no trânsito e atrair mais investimentos para a cidade de Itaboraí -afirmou o governador Cláudio Castro.

Estão sendo executados os serviços de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária.

-Itaboraí é uma cidade que recebe muitas pessoas e um grande fluxo de veículos todos os dias. Por isso, a Secretaria de Cidades acredita que é fundamental desenvolver a cidade de maneira sustentável e eficiente- ressaltou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.