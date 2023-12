Limpeza de canais e rios - Foto: Divulgação

Publicado 27/12/2023 18:53

Itaboraí - Com o intuito de minimizar os impactos causados pelas chuvas de verão, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) vem intensificando a limpeza de rios e canais em todo o município. Vale ressaltar que durante todo o ano, ações são realizadas permanentemente, com o intuito de prevenir enchentes e alagamentos. Somente em 2023, foram realizados mais de 500 mil m² em limpeza de córregos da cidade.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, um dos maiores aliados na prevenção de alagamentos é a conscientização da população, em não jogar lixo nos córregos da cidade.

"Durante os trabalhos de desassoreamento de rios e canais, nossas equipes encontram várias garrafas pet, sacolas, pneus, móveis, latinhas de bebidas e outros. Pedimos a colaboração da população, para que não jogue lixo ou resíduos", disse.

Durante esse período da estação de verão, que vai até o dia 20 de março de 2024, as equipes do Setor de Limpeza de Rios e Canais atuarão com maior frequência em regiões, como Itambi, Rato Molhado, Visconde, Aldeia da Prata, Rio Várzea, Apollo, Vila Brasil e Retiro São Joaquim.