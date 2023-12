Vigilância Sanitária em ação - Foto: Divulgação

Publicado 21/12/2023 13:09

Itaboraí - Com o objetivo de alertar os consumidores sobre os cuidados nas compras para as festas de fim de ano, o Departamento de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Itaboraí, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando ações educativas em supermercados e mercados localizados no município desde o início de dezembro. Entre os principais alimentos que devem ser observados pelos consumidores estão o tradicional bacalhau, o pão de rabanada, aves, entre outros alimentos, que fazem parte das ceias de Natal e Réveillon.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Sanitária, Anna Clara Pagano, as ações educativas são de fundamental importância e alertam os consumidores sobre os cuidados que devem ser tomados na compra desses produtos.

“Estamos realizando essas visitas a supermercados e mercados do município para orientar os consumidores na compra desses produtos. É muito importante que a nossa população conheça os cuidados a serem tomados na compra do produto que vai fazer parte da ceia de Natal e do Réveillon, sem oferecer risco a sua saúde e a de seus familiares”, afirmou Anna Clara.

Entre os alimentos mais procurados nessa época do ano está o tradicional bacalhau e, de acordo com o Departamento de Vigilância Sanitária, são vários os cuidados que devem ser tomados na compra desse produto em razão de uma “semelhança” com o peixe tipo bacalhau. Os consumidores devem ficar atentos, entre outras coisas, à coloração do pescado. O fiscal sanitário da Vigilância Sanitária, Cláudio Vicente, alerta sobre os cuidados na compra do bacalhau.

“É importante ressaltar para o consumidor que o bacalhau tem a cor mais clara, enquanto o peixe tipo bacalhau apresenta coloração mais escura. Outra diferença é o tamanho de ambos produtos, o bacalhau é mais pesado e grosso, enquanto o peixe tipo bacalhau é mais leve e fino. O consumidor deve ficar atento a outros detalhes, como o produto deve estar envolto de sal e não apresentar nenhuma vermelhidão. Caso apresente, o bacalhau não deve ser consumido, pois não foi armazenado da forma correta e pode causar sérios riscos à saúde da população”, destacou o fiscal sanitário.

Além do bacalhau, a Vigilância Sanitária alerta sobre os cuidados na compra de outros produtos. Em relação as frutas cristalizadas, nozes, ameixa seca, entre outros embalados, os consumidores devem ficar atentos à origem dos produtos e a sua data de validade. Os fiscais alertam ainda para a compra do pão de rabanada. Os consumidores devem ficar atentos se o produto não apresenta mofo ou bolor. Caso sim, o produto não deve ser adquirido. O Departamento de Vigilância Sanitária alerta ainda para a compra de aves, que devem estar congeladas e dentro do prazo de validade.

Em caso de quaisquer dúvidas ou denúncias sobre armazenamento incorreto de produtos, a população pode entrar em contato por meio do telefone 3637-7268, pelo email (visa@itaborai.rj.gov.br), ou diretamente na sede do Departamento de Vigilância Sanitária, localizado na Rua Doutor Mesquita, n° 339, Centro.