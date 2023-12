Defesa Civil apresenta plano de contingência - Foto: Divulgação

Publicado 20/12/2023 16:21

Itaboraí - A Secretaria Municipal de Defesa Civil apresentou o Plano de Contingência para as chuvas do verão 2023/2024, no salão nobre da Prefeitura de Itaboraí, nesta quarta-feira (20). O plano de contingência tem o intuito de amenizar os impactos que possam ser causados pelas chuvas da estação no município. Vale ressaltar que o verão terá início nesta quinta-feira (21) e vai até o dia 20 de março.

Na apresentação, ministrada pelo secretário municipal de Defesa Civil, coronel Ricardo Nunes, foram apresentados os dados e ações que devem ser realizadas em casos de emergências e desastres. E ainda as atribuições de cada secretaria municipal.

"Não há dúvidas que estamos vivendo uma mudança climática global, e que devemos estar sempre preparados para possíveis enchentes, inundações e alagamentos. Por isso, é fundamental a participação de todas as secretarias envolvidas. Assim, minimizando os possíveis transtornos à população, em casos de desastres", disse o secretário.

O plano de contingência estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na resposta a emergências e desastres, na atuação direta ou indireta. E ainda, recomendando e padronizando os aspectos relacionados ao monitoramento e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes.

Para receber informações sobre a possibilidade de chuvas, ventos e riscos de desastres no município, os itaboraienses podem contar com um canal direto com o órgão. Para se cadastrar, basta enviar um SMS (mensagem de texto) para o número 40199 e informar o Código de Endereçamento Postal (CEP).

O serviço é totalmente gratuito e tem por objetivo preparar a população de forma antecipada para prevenir acidentes em decorrência de fenômenos naturais. Em caso de emergência, entre em contato pelo WhatsApp, através do +55 (21) 97982-6943.