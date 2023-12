Orquestra de alunos da rede municipal - Foto: Divulgação

Orquestra de alunos da rede municipalFoto: Divulgação

Publicado 28/12/2023 16:16

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), retomou neste ano de 2023, com o projeto das Bandas Escolares. Atualmente, quatro bandas foram reformuladas, sendo das escolas municipais Clara Pereira de Oliveira, em Nova Cidade; Guilherme de Miranda Saraiva, em Ampliação; Genésio da Costa Cotrim, na Reta Nova; e Promotor Luiz Carlos Caffaro, no Caluge.

Já no primeiro semestre de 2024, mais duas escolas municipais serão contempladas com banda escolar, sendo a Jornalista Alberto Torres, no Apollo, e Padre Hugo Montedônio Rêgo, em Retiro São Joaquim. Todas as bandas contam com maestros e instrumentos de percussão e de sopro, que foram adquiridos pela SEMED.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destacou a importância da retomada do projeto nas escolas municipais.

"As bandas escolares são tradicionais no município, mas estavam paralisadas há alguns anos. Decidimos retornar com elas e oferecer as aulas no contraturno. Assim, contribuindo para o aprendizado de um instrumento musical, a capacidade de trabalhar em grupo e outros benefícios", disse o secretário.

O projeto da Banda Escolar visa oferecer aos alunos atividades saudáveis ao desenvolvimento humano, fomentando a musicalização como apoio pedagógico e disciplinar, incentivando a formação do aluno músico e descobrindo talentos.

As aulas de música são realizadas na própria escola, no contraturno, duas vezes por semana, aproximadamente de 1h a 1h30 de duração. Cada banda conta com uma média de 40 alunos.

As bandas participam de apresentações realizadas em eventos nas próprias escolas e também externos, como neste ano, no desfile cívico escolar, em comemoração ao aniversário da cidade, e no Natal Ita Luz, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.