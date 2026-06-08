Prefeito Marcelo Delaroli visita início de paisagismo e arborização que comoça a ser implementado na 22 de Maio - Foto: Dicvulgação

Prefeito Marcelo Delaroli visita início de paisagismo e arborização que comoça a ser implementado na 22 de Maio Foto: Dicvulgação

Publicado 08/06/2026 11:22 | Atualizado 08/06/2026 11:24

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhou, na última sexta-feira (05), Dia Mundial do Meio Ambiente, o início da etapa de paisagismo e arborização da Avenida 22 de Maio. A ação faz parte do projeto de modernização e reurbanização da principal via do município, realizada em parceria com o Governo do Estado, e representa mais um avanço no conjunto de intervenções que vêm transformando a avenida.

A nova fase contempla o plantio de árvores e espécies ornamentais em diferentes trechos da via, contribuindo para a valorização urbanística, o conforto ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população. Os serviços serão realizados de forma gradual e acompanharão o cronograma das obras até sua conclusão.

O chefe do Executivo Municipal, destacou a importância do início desta etapa em uma data simbólica para a preservação ambiental.

“É muito significativo iniciarmos essa etapa justamente no Dia Mundial do Meio Ambiente. A reurbanização da Avenida 22 de Maio foi planejada para transformar a mobilidade, a infraestrutura e também a paisagem da nossa cidade. Estamos avançando para uma fase que vai trazer mais verde, mais beleza e mais qualidade de vida para quem vive e circula por Itaboraí”, afirmou o prefeito, Marcelo Delaroli.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Alyne Saldanha, ressaltou que o início do paisagismo marca uma etapa aguardada pela população desde o começo das intervenções na avenida.

“Desde o início das obras, explicamos que a transformação da Avenida 22 de Maio acontecerá por etapas. Agora, chegamos ao momento do paisagismo e da arborização, com o plantio de árvores e espécies ornamentais que irão compor o novo cenário da avenida. É uma fase importante porque reforça o compromisso de construir uma cidade mais bonita, acolhedora e ambientalmente equilibrada”, destacou a secretária.

A etapa de paisagismo e arborização integra o conjunto de melhorias executadas na Avenida 22 de Maio, considerada um dos principais corredores viários de Itaboraí. A iniciativa busca aliar desenvolvimento urbano e sustentabilidade, promovendo espaços mais agradáveis para moradores, comerciantes e visitantes.

Com o avanço das obras, a expectativa é que a avenida ganhe uma nova identidade visual, marcada pela presença de áreas verdes que contribuirão para o embelezamento da cidade e para o bem-estar da população.