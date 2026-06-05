Botão do pânico, Lei do Deputado Guilherme Delaroli reforça segurança para profissionais que atuam na saúde do EstadoFoto: Divulgação
Lei do vice-presidente da Alerj, Deputado Guilherme Delaroli, dá mais segurança aos profissionais de saúde
O "Botão do Pânico" começa a ser instalado nas UPAs Estaduais e reforça a proteção dos trabalhadores das unidades de saúde
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