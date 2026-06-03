Profissionais de enfermagem do município participam de treinamento em primeiros socorros - Foto; Divulgação

Profissionais de enfermagem do município participam de treinamento em primeiros socorrosFoto; Divulgação

Publicado 03/06/2026 20:25 | Atualizado 03/06/2026 20:25

Itaboraí - A Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a direção de enfermagem do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, realizou nesta quarta-feira (03), uma capacitação prática em primeiros socorros para enfermeiros da unidade. Realizada nos turnos da manhã e da tarde, a atividade reuniu mais de 50 profissionais em uma formação voltada à atualização de protocolos e ao aperfeiçoamento das técnicas utilizadas em situações de emergência.

A iniciativa faz parte das ações de educação continuada desenvolvidas pela direção do hospital, realizadas a partir do levantamento das necessidades de capacitação de cada setor, com o objetivo de fortalecer e aprimorar continuamente a assistência prestada à população.

Os participantes receberam orientações práticas sobre procedimentos essenciais de primeiros socorros, reforçando a importância da atuação rápida e correta em situações que exigem atendimento imediato.

A secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, destacou que o investimento na capacitação permanente das equipes reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população.

“A formação continuada na área da saúde resulta em atendimentos mais eficazes, profissionais mais preparados e maior segurança para os pacientes. Quando investimos na qualificação das nossas equipes, promovemos saúde, bem-estar e, principalmente, salvamos vidas. Esse é um compromisso da gestão municipal com a excelência no atendimento à população”, afirmou a secretária.

A diretora de Enfermagem do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, Giselle Mataruna, ressaltou que a atualização constante dos profissionais é fundamental para garantir respostas rápidas e eficientes nos atendimentos de urgência e emergência.

“A capacitação em desobstrução de vias aéreas é essencial para que os profissionais atuem de forma rápida e segura em situações de engasgo e obstrução respiratória. A educação continuada mantém a equipe atualizada, fortalece as habilidades técnicas e contribui para a segurança do paciente”, afirmou a diretora.

A Prefeitura de Itaboraí segue investindo na valorização e no aperfeiçoamento dos profissionais da saúde, através de um planejamento anual para a realização de novas capacitações. Entre os temas previstos estão: Atendimento ao Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Comunicação Efetiva e Trabalho em Equipe em Situações de Emergência, Suporte Avançado de Vida (SAV), Atendimento ao Paciente Politraumatizado, entre outros.

A gestão do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, ressalta a importância do investimento em conhecimento e capacitação, para oferecer um atendimento de excelência e segurança aos pacientes