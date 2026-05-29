Prestação de contas do 1º quadrimestre de 2026 - Foto: Divulgação

Prestação de contas do 1º quadrimestre de 2026 Foto: Divulgação

Publicado 29/05/2026 15:50 | Atualizado 29/05/2026 15:51

Itaboraí - A Controladoria Geral do Município (CGM) realizou, na manhã desta quinta-feira (28), no plenário da Câmara Municipal de Itaboraí, em Nancilândia, a audiência pública de prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 2026. O evento atende às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que estabelece normas voltadas para uma gestão fiscal responsável, transparente e eficiente.

Durante a apresentação, foram divulgados os resultados fiscais da execução orçamentária e financeira do município, evidenciando o compromisso da administração municipal com a correta aplicação dos recursos públicos e a transparência na gestão.

Entre os principais números apresentados, destacou-se que, no período analisado, o município arrecadou R$419,2 milhões, valor que corresponde a 29% da receita total estimada para o ano, fixada em R$1,4 bilhão. As receitas correntes, compostas principalmente por tributos, transferências constitucionais e contribuições, somaram R$402,7 milhões, representando 33% do previsto.

A controladora-geral do município, Angélica Wermelinger, ressaltou a importância da prestação de contas como instrumento de transparência e aproximação com a população.

“Esse momento é fundamental para garantir transparência e responsabilidade na gestão pública. Nosso objetivo é apresentar de forma clara como os recursos estão sendo aplicados, fortalecendo a confiança da população no trabalho realizado pela administração municipal”, destacou a controladora.

A audiência pública, transmitida online pelo site oficial da Câmara Municipal, contou com a presença de vereadores, secretários municipais e representantes da sociedade civil. Os slides com todas as informações detalhadas da prestação de contas estão disponíveis para consulta pública por meio do Portal da Transparência.

Também nesta quinta-feira (28/05), na Câmara Municipal, foi realizada a audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), com a presença da secretária municipal de Saúde, Analice Rangel. A apresentação seguiu o mesmo compromisso de transparência, detalhando a execução orçamentária da pasta referente ao primeiro quadrimestre de 2026.