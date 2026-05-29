Prestação de contas do 1º quadrimestre de 2026 Foto: Divulgação
Prefeitura de Itaboraí apresenta prestação de contas do 1º quadrimestre de 2026
Audiência pública reforçou o compromisso da gestão municipal com a transparência e a responsabilidade fiscal
Prefeitura de Itaboraí apresenta prestação de contas do 1º quadrimestre de 2026
Audiência pública reforçou o compromisso da gestão municipal com a transparência e a responsabilidade fiscal
Dupla é presa por tráfico de drogas é preso em Itaboraí
Os criminosos foram presos no bairro de Itambí, com eles, uma pistola e grande quantidade de drogas foram apreendidas
Criminoso foragido é preso em Itaboraí
O homem estava sendo procurado pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro e foi preso no centro do municipio
Itaboraí 193 anos: A cantora gospel Aline Barros abre programação de shows na Avenida 22 de Maio
O prefeito Marcelo Delaroli, destacou a importância da celebração e ressaltou o compromisso da gestão em promover eventos que valorizem as famílias
Itaboraí 193 anos: trânsito com alterações durante o tradicional Desfile Cívico da cidade
A Secretaria Municipal de Transporte orienta os motoristas a redobrar a atenção nas imediações do evento e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas.
Deputado Estadual Guilherme Delaroli é homenageado em São Gonçalo
O parlamentar é responsável por articular com Douglas Ruas, presidente da Alerj o envio de R$ 35 milhões para cidades que sofreram com fortes chuvas, o presidente da Câmara de Itaboraí, João Delaroli, também foi homenageado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.