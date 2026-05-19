"A Moreninha" ganha vida para alunos da rede municipal de Itaboraí Foto; Divulgação
"A Moreninha" ganha vida em visita guiada com alunos da rede municipal no Centro Histórico de Itaboraí
Atividade promovida pela Secretaria Municipal de Cultura uniu literatura, patrimônio histórico e contação de histórias para estudantes do 4º ano
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Mais de 10 mil pessoas participam da Corrida e Caminhada pelos 193 anos de Itaboraí
Evento reuniu atletas, famílias, o prefeito, o deputado estadual Guilherme Delaroli e o deputado federal Altineu Côrtes, em manhã de esporte, saúde, e muita animação no Centro da cidade
Polícia Civil prende estuprador em Itaboraí
Foragido da Justiça foi localizado após trabalho de inteligência entre delegacias da Polícia Civil
Itaboraí 193 anos: a maior festa da cidade vai começar com grandes shows ao vivo
Com shows de Ludmilla, Natanzinho Lima, Aline Barros, Dennis e grandes atrações locais, comemoração dos 193 anos, e promete quatro noites inesquecíveis no coração da cidade, veja a programação
Itaboraí 193 anos: Cidade celebra com música, memória e participação animada de estudantes
Abertura da exposição "Símbolos que contam nossa história" reuniu autoridades, apresentações musicais e alunos da rede municipal
Itaboraí 193 anos: inscrições abertas para a 5ª Corrida e Caminhada de aniversário da cidade
Evento promovido pela Prefeitura de Itaboraí acontecerá no dia 17 de maio, com percursos especiais e participação aberta ao público
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