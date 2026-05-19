"A Moreninha" ganha vida para alunos da rede municipal de Itaboraí - Foto; Divulgação

"A Moreninha" ganha vida para alunos da rede municipal de Itaboraí Foto; Divulgação

Publicado 19/05/2026 16:10 | Atualizado 19/05/2026 16:10

Itaboraí - Uma das obras mais emblemáticas da literatura brasileira ganhou novos contornos no Centro Histórico de Itaboraí, nesta terça-feira (19), durante uma visita guiada promovida pela Secretaria Municipal de Cultura (SEMC). A atividade reuniu, nos períodos da manhã e da tarde, dezenas de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Profª Maria Cristina Soares Fróes, localizada em São José, em uma experiência que uniu literatura, memória e patrimônio histórico.

A programação apresentou aos estudantes o universo de “A Moreninha”, clássico publicado em 1844 pelo escritor itaboraiense Joaquim Manuel de Macedo, considerado um dos precursores do romantismo no Brasil. Reconhecida como uma das obras mais populares da literatura nacional, a narrativa marcou gerações ao retratar um romance juvenil com linguagem leve e personagens cativantes.

Durante o percurso pelo Centro Histórico, os alunos acompanharam uma encenação interativa conduzida pelos personagens Joaquim Manuel de Macedo e Carolina, a famosa “Moreninha”. A atividade transformou pontos históricos da cidade em cenários vivos da narrativa, aproximando os estudantes da história local de forma lúdica e educativa.

O secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, ressaltou a importância de iniciativas que incentivem o contato das crianças com a literatura e o patrimônio cultural do município.

“Quando conseguimos unir educação, cultura e história em uma atividade como essa, despertamos nas crianças o sentimento de pertencimento e valorização da nossa cidade. A literatura tem esse poder de estimular a imaginação e, ao mesmo tempo, fortalecer a identidade cultural dos nossos alunos”, destacou o secretário.

A adaptação “A Moreninha Conta Itaboraí – Uma Viagem Encantada pelo Centro Histórico” foi idealizada pela professora e historiadora Alexandra Barboza, em uma edição especial da Visita Guiada ao Centro Histórico. O projeto foi contemplado pelo Edital de Contação de Histórias e Literatura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio do programa “Rio ao Rio”, contando também com o apoio da Prefeitura de Itaboraí, através da SEMC.

A coordenadora pedagógica da unidade escolar, Janete Viana de Medeiros, destacou os impactos pedagógicos da experiência para o aprendizado dos estudantes.

“Esse tipo de atividade é um investimento que fazemos há muitos anos porque percebemos a importância desse movimento para o crescimento intelectual das crianças. Elas conseguem relacionar o que aprendem em sala de aula e nos livros didáticos com a vivência prática. Isso torna a aprendizagem mais significativa e próxima da realidade delas”, afirmou.