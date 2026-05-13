Cidade celebra aniversário com música, memória e participação animada de estudantes - Foto: Divulgação

Cidade celebra aniversário com música, memória e participação animada de estudantesFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 08:05

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMC), realizou nesta terça-feira (12) a cerimônia de abertura da exposição “Símbolos que contam nossa história”, no Salão Nobre da Prefeitura. Após a solenidade, os visitantes puderam conferir a mostra, que está aberta ao público na Casa Paulina Porto. O evento reuniu autoridades municipais, representantes da Secretaria Municipal de Segurança e cerca de 30 alunos da Escola Municipal Maria das Dores Antunes, localizada no bairro Picos. A mostra reúne elementos que representam a identidade histórica e cultural de Itaboraí, como bandeira, hino oficial, documentos, objetos históricos e referências ao patrimônio cultural do município.

Com um clima leve, educativo e cheio de música, a programação encantou principalmente os estudantes, que participaram ativamente de cada momento da apresentação da Banda da Guarda Municipal de Itaboraí.

Antes mesmo do repertório musical começar, os músicos apresentaram ao público os instrumentos utilizados pela banda, despertando a curiosidade das crianças, que acompanharam tudo com atenção, entusiasmo e muitas reações animadas.

Na sequência, a Banda da Guarda levou ao público um repertório diversificado, misturando tradição, música popular e trilhas conhecidas do universo infantil. Entre as apresentações esteve o “Dobrado Visconde de Itaboraí”, composição criada em 2021 pelo Maestro Carlos Alberto Oliveira da Silva em homenagem aos 30 anos da Banda da Guarda Municipal e ao patrono Joaquim José Rodrigues Torres, o Visconde de Itaboraí.

O público também acompanhou interpretações de “Level Complete”, da trilha sonora do jogo Super Mario Bros, e “Moana”, sucesso da Disney que arrancou sorrisos e reconhecimento imediato das crianças presentes. O repertório seguiu com “Jura – Samba de Noel” e uma seleção especial de Tim Maia, homenageando um dos maiores nomes da música brasileira e os músicos que fizeram parte da trajetória da banda ao longo dos anos.

Um dos momentos mais aguardados da programação foi a apresentação inspirada em “A Moreninha”, clássico do escritor itaboraiense Joaquim Manuel de Macedo. A encenação trouxe uma dança entre os personagens Carolina, a famosa “Moreninha”, e o próprio Joaquim Manuel de Macedo, emocionando o público e aproximando as crianças de uma das obras mais importantes da literatura brasileira. Publicado em 1844, o romance marcou o início do romantismo urbano no país e eternizou a história de amor entre Augusto e Carolina, tornando-se um verdadeiro símbolo da cultura nacional e da conexão de Itaboraí com a literatura brasileira.

As crianças participaram de forma espontânea durante toda a apresentação, interagindo com os músicos, reconhecendo canções e transformando a manhã em uma verdadeira experiência cultural e educativa.

O secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, destacou a importância da iniciativa para valorização da identidade itaboraiense.

“Quero agradecer a presença de todos. É uma honra apresentar a exposição ‘Símbolos que contam a nossa história’, que valoriza a identidade cultural de Itaboraí, destacando nossos símbolos oficiais e a importância da Banda da Guarda Municipal como patrimônio cultural da cidade”, afirmou o secretário.

O maestro Carlos Alberto Oliveira da Silva também ressaltou o papel da música como ferramenta de aproximação com o público infantil e de preservação cultural.

“A banda de música é, talvez, o conjunto musical mais democrático que existe, porque consegue unir pessoas de diferentes idades, desde crianças até idosos, através da arte e da cultura. A música tem, em sua própria essência, esse poder de aproximar, ensinar, emocionar e transformar vidas”, declarou o maestro.

A mostra segue aberta ao público gratuitamente na Casa Paulina Porto, proporcionando aos visitantes uma verdadeira viagem pela memória e pelas tradições da Cidade Pedra Bonita.