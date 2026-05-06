Novas turmas do Projeto Viva Vôlei iniciam aulas no Ginásio Esportivo de Itaboraí - Foto: Divulgação

Novas turmas do Projeto Viva Vôlei iniciam aulas no Ginásio Esportivo de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 06/05/2026 08:40

Itaboraí - O projeto Itaboraí + Esportes deu início, nesta terça-feira (05/05), às aulas de futebol no Campo da Colônia, reunindo crianças e adolescentes de 8 a 15 anos em uma proposta que alia prática esportiva, saúde e desenvolvimento social. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), marca mais um passo do município no fortalecimento de políticas públicas voltadas à juventude, ampliando o acesso ao esporte em diferentes regiões da cidade.

As atividades acontecem duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, divididas por faixa etária: pela manhã, das 8h às 9h, participam crianças de 8 a 11 anos; já no período da tarde, das 15h30 às 16h30, é a vez dos jovens de 12 a 15 anos. As inscrições continuam sendo realizadas diretamente no local, nos dias e horários das aulas.

A Secretária municipal de Esporte e Lazer, Valessa Menezes, destacou a importância da iniciativa para o município.

“Esse projeto representa uma oportunidade de transformação na vida desses jovens. Mais do que ensinar futebol, estamos promovendo disciplina, convivência e novas perspectivas. É o esporte sendo utilizado como ferramenta de inclusão e cidadania”, afirmou a secretária.

Com o início das atividades, o projeto Itaboraí + Esportes reforça o compromisso da gestão municipal em investir em ações que incentivem hábitos saudáveis e contribuam para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.